15 stakingsdagen aangekondigd in streekvervoer, vandaag de eerste

Bordje bij de bushalte aan de Hogeschoollaan

Wie vandaag de bus wil pakken, komt bedrogen uit. Opnieuw legt een deel van de buschauffeurs en treinmedewerkers hun werk neer voor een betere cao. Ondanks de stakingen gaan de onderwijsactiviteiten bij Avans gewoon door.

Niet één, twee of drie, maar maar liefst 15 stakingsdagen zijn er aangekondigd door vakbonden FNV en CNV. Vandaag is de eerste van een reeks die in maart en april staat gepland. Op de volgende dagen moet je dus op zoek naar vervangend vervoer om op Avans te komen:

Donderdag 2 maart

Vrijdag 3 maart

Maandag 6 maart

Woensdag 8 maart

Vrijdag 10 maart

Dinsdag 14 maart

Woensdag 15 maart

Maandag 20 maart

Woensdag 22 maart

Vrijdag 24 maart

Woensdag 29 maart

Donderdag 30 maart

Maandag 3 april

Woensdag 5 april

Vrijdag 7 april

Meevaller: in de tussenliggende dagen en in het weekend wordt niet gestaakt. De vakbonden geven aan te blijven staken tot er een akkoord is over een nieuwe, betere cao. Het College van Bestuur adviseert studenten en medewerkers vervangend vervoer te regelen of een andere oplossing te zoeken om naar de hogeschool te komen.