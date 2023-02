Avans aan Onderwijsboulevard krijgt faunatoren

De te plaatsen faunatoren. Foto via gemeente Den Bosch

Bij Avans aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch wordt binnenkort een fanautoren geplaatst. Dat is een houten kubus van drie bij drie meter groot, met verschillende nestkassen in de bovenste twee ‘etages’ en klimplanten die van binnen naar buiten groeien. De torens zijn onderdeel van een gemeentecampagne om groen toe te voegen in de te verbouwen Spoorzone, het gebied rondom het centraal station.



In de nestkassen wordt rekening gehouden met de soorten vogels die in het gebied rond Avans leven. Zo kunnen de huismus, gierzwaluw, spreeuw en mees er allemaal terecht. Bovendien zijn de klimplanten die langs een stalen raster omhoog groeien, geschikt voor verschillende insecten. Dat is te lezen op de site van de gemeente Den Bosch.

Netwerk van torens

‘’In de Spoorzone liggen kansen om Den Bosch door te ontwikkelen en verder te versterken. Daar hoort ook bij dat we groen toevoegen in dit gebied’’, aldus wethouder Mike van der Geld. De toren bij Avans, die ter hoogte van de Kraaikampen komt te staan, is niet de enige die de gemeente plaatst. Ook aan de Parallelweg bij het Grenco-terrein en bij het plein aan het Koning Willem | College komt er een. ‘’Het idee is om een netwerk van faunatorens te bouwen in de Spoorzone.’’

De plaatsing van de toren vindt in fases plaats. Eind februari wordt de eerste betonplaat gezet, zodat de torens stevig kunnen staan. Daarna volgt het onderste deel van de kubus, en dan het bovenste deel. Dat is waarschijnlijk eind maart, laat een gemeentemedewerker aan Punt weten.

Studenten die de faunatorens de komende maand willen moniteren, kunnen zich aanmelden via openbareruimte@-hertogenbosch.nl onder vermelding van ‘faunatoren’. Zo blijft de gemeente op de hoogte van de verschillende vogels en vleermuizen die in de torens wonen.