Avansstudent Selina maakt kans op titel ‘FHM Buurmeisje 2023’

Selina Rakké

Selina Rakké maakt kans op de titel FHM Buurmeisje 2023. De tweedejaarsstudent International Business staat met zeven andere dames in de finale van de schoonheidswedstrijd die draait om zoveel mogelijk stemmen binnenhalen op sociale media. En nu ze daar staat, wil ze winnen ook.

‘’Dat ik in de finale zou komen voelt heel apart, dat had ik nooit verwacht. Er waren hiervoor al 8 stemrondes. Ik vind het knap van mezelf dat ik die heb overleefd’’, vertelt Selina, tweedejaarsstudent International Business in Den Bosch, enthousiast. ‘’Het begon met het aanleveren van een introductievideo waarin je moest vertellen wie je bent en wat je doet. Daaruit werden 64 meiden gekozen, waarna we in 8 poules werden verdeeld waarop mensen konden stemmen. De winnaars uit de poules gingen naar de finale. Dat bleek ik te zijn.’’

Supertof

FHM Buurmeisjes 2023 kwam op het pad van de Avansstudent via sociale media. De huisfotograaf van het online medium deelde een post over de verkiezing waarvan Selina enthousiast raakte. ‘’Als je wint kom je namelijk op plek 100 te staan in de FHM 500. Dat is hoog. Om daar als niet-bekende Nederlander tussen te staan, is supertof. Nu ik zo ver ben gekomen, ben ik determined om te winnen’’, vertelt Selina, die ook een serieuzere reden heeft om in de lijst te komen. Winnen betekent namelijk de kans om aandacht te vragen voor serieuzere onderwerpen.

Selina Rakké. Fotograaf: Alan Shalunov. Make up: Tatiana Shalunova.

Vleeskeuring

”Ik ben vroeger veel gepest. Ik had rood haar en een bleke huid. Dat vond men niet mooi. Nu is deze verkiezing natuurijk een vleeskeurig, laten we wel eerlijk zijn, maar als ik win heb ik een podium. Dan kan ik uitdragen dat je geen fillers en silliconen nodig hebt om aan een ideaalbeeld te voldoen. Als ik win, wil ik laten zien dat je geen maatje 32 nodig hebt. Op je eigen manier kun je ver komen. Zo doe ik het ook’’, vertelt Selina vastberaden, waarna ze toegeeft dat dat wel een cliché is. ‘’Ik ben er ook van overtuigd dat iedereen op zijn of haar eigen manier mooi is. Nog zo’n cliché.’’

Presenteren

Ervaring met verkiezingen die draaien om schoonheid, dat heeft de tweedejaars. Toen ze net 18 was werd ze verkozen tot Teen Universe Nederland, een missverkiezing. Die ervaring helpt haar bij deze wedstrijd, vertelt ze. ‘’Daar leerde ik hoe ik me moest presenteren. Presenteren is key. Ik weet ook hoe ik moet omgaan met mijn lijf en gezicht’’, aldus Selina. Ook haar actieve werk als model helpt haar hierbij.



Focus op studie

Als Selina deze wedstrijd wint, wint ze ook een fotoshoot met fotograaf Russel Pearson. Hij werkt voor modemerken en voor opdrachtgevers zoals BBC en Planet Earth. Die shoot mag ze doen in lingerie van het merk Christine le Duc. Hoe leuk de fotoshoot haar ook lijkt, haar studie bij Avans komt op de eerste plaats. ‘’Vanaf eind augustus ga ik voor een half jaar stage lopen in Maleisië. Reizen vind ik tof, ik stap graag uit mijn comfortzone. Dat staat als eerste op de planning. De modellenindustrie is onzeker, ik wil me dus eerst focussen op mijn studie’’, aldus Selina. ‘’Na mijn opleiding wil ik meedoen aan Miss Nederland, om daarna naar Miss Universe te gaan. Dat is de grootste missverkiezing die er is.”

Om op Selina te kunnen stemmen, moet je Instagramaccount @Tabacfragrancesnl volgen en onder deze post reageren met ”nummer 6”. Stemmen kan tot aanstaande zondag 23:59 uur.