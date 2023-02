Bericht van voormalig Avansvoorzitter Paul Rüpp: ‘Ik ben uitbehandeld’

Paul Rüpp tijdens de opening van het studiejaar in 2016

De voormalig voorzitter van het College van Bestuur van Avans Hogeschool Paul Rüpp, die afgelopen najaar de diagnose kanker kreeg, is uitbehandeld. Rüpp ging een traject van behandelingen in. Nu blijkt dat die niet het gewenste effect hebben.



Rüpp stond van 2009 tot 2021 aan het roer van Avans Hogeschool. Na die twaalf jaar werd hij op 1 januari vorig jaar aangesteld als burgemeester van de gemeente Maashorst. Deze functie heeft hij nu neergelegd.



De oud-voorzitter stuurde Avans afgelopen vrijdag een update over zijn gezondheidssituatie:

‘Beste en lieve vrienden,



Waarschijnlijk een laatste bericht van mij. Ik ben uitbehandeld sinds ze dit weekend ook een uitzaaiing hebben aangetroffen rondom de kleine hersenen. De oncoloog, neuroloog en ik hebben vastgesteld dat opereren en andere behandelingen ingrijpend zijn, met veel risico’s en maar een erg kleine kans op (tijdelijke) verbetering. Ik wil dat niet meer aangaan. En daarmee is het over en uit. Hoeveel dagen, weken, hopelijk maanden mij gegeven zijn is onbekend. Jullie hebben mij ongelooflijk gesteund de afgelopen maanden. Met brieven, apps, sms’jes, kaarten, mails enz. Met bloemen, veel bloemen, boeken, cd’s, boekenbonnen, fruitmanden en wat al niet meer.



Teveel om op te noemen, te veel ook om iedereen persoonlijk te bedanken. Dat doe ik via deze app ook aan degenen die ik niet (meer) ken. Geef het door! Het maakt duidelijk dat ik voor veel mensen iets betekend heb. Maar omgekeerd ook. Zonder jullie had ik niet kunnen functioneren. Ik ben jullie dan ook dankbaar. Misschien schuilt er toch enige waarheid in Rutger Bregmans omineuze titel. Ik ben scepticus, maar toch gaan twijfelen!



Ik ga me nu richten op mijn dierbaren en mijn naaste omgeving. Zij verdienen de aandacht die ze vaak hebben moeten ontberen. Ik zal dus verder niet meer reageren. En wil ook geen bloemen of andere cadeaus ontvangen. Het enige wat ik wil is jullie danken. Dank!’

Het College van Bestuur van Avans Hogeschool heeft kennis genomen van het bericht en wenst hem sterkte. “Ondanks dat we allemaal wisten dat Paul ziek is, komt dit bericht heel hard bij ons aan. Velen van ons kennen Paul goed en staan ook in direct contact met hem. Wij hebben ook goed contact gehouden met Paul de afgelopen periode en respecteren ook zijn wens die hij nu uit. We delen onze verslagenheid met jullie en wensen iedereen sterkte in deze donkere momenten.”