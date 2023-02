Bezetters Erasmus Universiteit: ‘Geen woorden maar daden’

Klimaatactivisten bezetten sinds dinsdagmorgen opnieuw een gebouw van de Erasmus Universiteit. Ze willen dat het bestuur de banden met de fossiele industrie onmiddellijk verbreekt.

Maandag erkende de Erasmus Universiteit Rotterdam dat de wereld in een klimaatnoodtoestand verkeert, zoals actievoerders van klimaatbeweging OccupyEUR bij een eerdere bezetting eisten. Het bestuur wil de komende jaren werken aan een groener beleid.

Zo is er op de campus binnenkort alleen nog vegetarisch eten verkrijgbaar en krijgen alle studenten onderwijs over duurzaamheid. Nog belangrijker: de universiteit wil de banden met vervuilende bedrijven heroverwegen en daarover “de dialoog aangaan”.

Bezetting

Maar de activisten willen daden. “We zijn zeker niet tegen het statement van de universiteit, maar het is nog lang niet genoeg.”, zei een van hen desgevraagd tegen Erasmus Magazine. Zo’n zestig van hen houden sinds dinsdagochtend het universiteitsgebouw bezet waar onder meer het bestuur is gevestigd. Een gesprek met het bestuur sloegen ze gisteren af. Hoewel het verboden was volgens de demonstratieregels van de universiteit, hebben ze er in tenten overnacht.

In november bezette dezelfde actiegroep ook een universiteitsgebouw. Toen al was de eis dat het bestuur de banden met de fossiele industrie zou verbreken. De mobiele eenheid van de politie maakte abrupt een einde aan de bezetting en voerde daarbij tien studenten af. Het zorgde voor veel ophef.

Noodtoestand

De Erasmus Universiteit is niet de eerste universiteit waar het bestuur zich na protesten uitspreekt over de klimaatnoodtoestand. De TU Eindhoven maakte een soortgelijk statement nadat een actiegroep twee bestuurskamers een week lang bezet had gehouden. Maar ook daar werden geen toezeggingen gedaan over het direct verbreken van banden met die sector.

In januari bezetten activisten met dezelfde eis een gebouw van de Universiteit van Amsterdam. Het gebouw werd binnen een dag ontruimd door de mobiele eenheid en er werden dertig mensen aangehouden.