Bij de digitale Information Fair Going Abroad hoor je alles over een verblijf in het buitenland tijdens je studie

Illustratie: Daan van Bommel

Avansstudenten met internationale ambities tijdens hun studie kunnen op 9 februari terecht op de Information Fair Going Abroad van International Office. Die vindt net als de voorgaande jaren online plaats, en dat blijft zo.

“We bereiken online een veel grotere groep dan wanneer we het fysiek doen, zoals we vroeger in Breda en Den Bosch deden. De online variant is voor veel studenten fijner. Op die manier hoeven ze er niet speciaal voor naar Avans te komen, maar kunnen ze vanuit huis aansluiten. In veel opzichten praktischer”, vertelt Emma Munnichs, medewerker bij International Office.

Persoonlijke ervaringen

De Information Fair is voornamelijk voor studenten die plannen hebben om in een later stadium van hun opleiding naar het buitenland te gaan. Tijdens dit evenement krijgen ze een idee van wat er mogelijk is en wat andere studenten meemaakten tijdens hun periode in het buitenland. “Hoe zij daarin te werk gingen, bij wie je moet zijn binnen je academie als je naar het buitenland wilt en wat de rol van International Office is”, aldus Munnichs. Niet alleen medewerkers van International Office schuiven aan bij een van de vele online sessies. Ook medewerkers van stagebedrijven, vaak Avans-alumni, en Avansstudenten die net terugkomen uit het buitenland vertellen over hun ervaringen. “Pas als je van iemand die in het buitenland is geweest tijdens het studeren hoort hoe dat is, krijg je een goed beeld. Persoonlijke ervaringen zijn dan fijn om te horen.”

Beeld van een eerdere online editie, opgenomen aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch

Internationale mindset

De Avansmedewerker raadt het studenten aan om zich in te schrijven voor de Information Fair. “Veel studenten weten niet dat het mogelijk is om naar het buitenland te gaan tijdens hun studie, merken we. En als ze dat wel zouden willen, is dat heel jammer. Veel werkgevers vragen tegenwoordig om een internationale mindset. Die bieden wij. Wij hebben een overzicht van de mogelijkheden en weten waar je moet zijn”, aldus Munnichs.

Mengelmoes

Bij het voorlichtingsevenement kunnen studenten zich inschrijven voor Q&A-sessies met stagebedrijven en studenten die in alle hoeken van de wereld zitten of hebben gezeten. Er is onder andere aandacht voor landen in Noord-Amerika, Afrika, Azië en Scandinavië. “Een goede mengelmoes. Dat is belangrijk, want een minor volgen in Spanje is heel anders dan in Canada of Japan. Het is leuk om veel perspectieven te laten horen.”



De Information Fair is op 9 februari en duurt van 14:00 tot 16:00 uur. Jezelf inschrijven voor een van de sessies kan via deze link. Meer info over naar het buitenland gaan tijdens je studie, vind je hier.