Brandweer sluit Gronings studentenhuis

beeld: Freepik

De bewoners van een Gronings studentenhuis moeten de brandveiligheid van hun woning verbeteren. Van de brandweer mogen ze er pas slapen als de woning aan de eisen voldoet.

De brandweer stuitte zaterdag per toeval op de gevaarlijke situatie in het studentenhuis, schrijft de Groningse omroep OogTV. In een van de panden in de straat was bij werkzaamheden koolmonoxide vrijgekomen en daarom werden naburige huizen ook gecontroleerd.

In het studentenhuis trof de brandweer onder meer afgeplakte rookmelders aan. Ook waren de vluchtwegen geblokkeerd. De studenten moesten die nacht ergens anders slapen.

Andere branden

Brandmelders zijn geen overbodige luxe. In 2021 waren er 50 duizend woningbranden in Nederland, blijkt uit een overzicht van verzekeraars. Bijna de helft kwam door een menselijke fout, een kwart door kortsluiting of een defect apparaat.

Afgelopen november gingen bij een brand in Amsterdam tientallen containerwoningen van onder anderen studenten verloren. In Breda ontstond er in juni brand in een fietsenwinkel, waar studenten boven woonden en in 2021 woedde een brand in een studentenflat in Den Bosch, waardoor tientallen studenten hun woning uit moesten.

De Landelijke Studentenvakbond heeft een handige checklist op de website om de brandveiligheid van je woning te controleren, met vragen over brandmelders, blusmaterialen en vluchtwegen, maar ook bijvoorbeeld over verlengsnoeren, het pluizenfilter van de wasdroger en het vetfilter van de afzuigkap.