Carnaval is meer dan alleen drinken: ‘Een dorpsfeest vol verbroedering’

Jeroen van Haalen. Foto: Sanne Coenders Photography

Carnaval staat voor de deur en dat betekent voor veel studenten vijf dagen lang drinken, polonaises lopen en nog meer drinken. Maar niet iedereen hijst zich zomaar in een outfit om te stappen. Zo zijn er ook studenten voor wie het feest meer is dan dat. Bouwkundestudent Jeroen van Haalen organiseert het jeugdcarnaval in ‘Oelewaal’, oftewel Winssen.



Voor het tweede jaar is Bouwkundestudent Jeroen betrokken bij de jeugdcommissie van carnavalsvereniging Dorstvlegels. Samen met zeven anderen organiseert hij activiteiten voor kinderen tussen de 4 en 14 jaar om ze kennis te laten maken met het feest. “Voor veel mensen voelt carnaval als stom zuipen, maar het is een dorpsfeest met verbroedering. Iedereen telt mee en is even belangrijk. Je zit echt even op één lijn met elkaar.”



Jeugdprins

Carnaval begint voor de tweedejaarsstudent veel eerder dan februari. Al in september komt hij met zijn commissiegenoten voor het eerst bijeen, om de kinderen uit het dorp uitleg te geven over wat een jeugdprins en raad van elf nou eigenlijk doen. Daarna loten ze voor die rollen en begint de voorbereiding van het feest. Daar hoort ook de onthulling van de prins bij en de zogenoemde pronkzittingen. “Ik vind het heel leuk om te doen. Toen mijn vader na een jaar of achttien stopte bij de vereniging, vroegen ze mij voor de jeugd. Het zijn vaak vooral ouders die dat doen. Omdat ik jong ben, heb ik nieuwe ideeën die dichtbij de huidige jeugd staan”, vertelt hij.

Illustratie: Joris Habraken

Een goed carnavalsfeest voor jongeren moet volgens Jeroen aan dezelfde eisen voldoen als een geslaagde avond voor volwassenen. De muziek moet luid klinken, er moeten polonaises gelopen worden en kinderen moeten de kans krijgen om in contact te komen met leeftijdsgenoten die ze nog niet zo goed kennen. “Normaal loop je langs elkaar heen, carnaval is juist het moment om eens uit die clubjes te stappen”, vertelt Jeroen.



“We hopen altijd op zoveel mogelijk kinderen, gezamenlijke polonaises en een leuke sfeer. Het is een goed teken wanneer kinderen rond blijven lopen. Ze zijn ook eerlijk: als ze het niet naar hun zin hebben, gaan ze elkaar vervelen en stoeien.”



Boven de rivieren

Met zijn activiteiten voor de jeugd is Jeroen tijdens carnaval zo’n drie dagen in de weer. Tussen die werkzaamheden door viert hij zelf carnaval. “Dan houden we de jeugd met een schuin oog in de gaten, maar bouwen we zelf ook een feestje”, zegt Jeroen, die het liefst in zijn eigen dorp blijft. “In grote steden komen veel mensen van boven de rivieren. Die komen om veel te zuipen en te vernielen. Daar ben ik niet van, al vind ik het wel leuk om een dag naar Den Bosch te gaan omdat ik daar studeer.”



Als carnaval in zijn dorp tegen het einde loopt, wordt de jeugdprins traditioneel op dinsdagavond uit zijn functie ontheven. Daarna valt Jeroen meestal in een zwart gat. “De eerste twee dagen baal ik en zou ik willen dat het langer duurde. Maar aan de andere kant komt dan meestal het besef dat ik toch wel erg moe ben”, zegt hij. “Ik heb er vooral veel zin in. We werken er al maanden naartoe, en nu is het bijna zover.”