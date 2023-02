De Klootzak met de Hoed: een theaterstuk voor en door studenten

BST De Derde Akte

Verslavingen, ontrouw, vriendschappen en drugs… Aanstaande vrijdag en zaterdag spelen studenten van BST De Derde Akte in Breda hun nieuwe voorstelling ‘De Klootzak met de Hoed’. ‘’Het zijn echte karakters met echte verhalen, dat maakt het stuk heel mooi’’, zegt Mark Smets, regisseur van het stuk.

Het stuk gaat over Jackie, een drugsdealer die net uit de gevangenis komt na 2 jaar. Hij komt thuis en alles lijkt heel goed te gaan voor hem, tot hij een hoed bij zijn vriendin op tafel vindt en erachter komt dat ze vreemdgaat. In het stuk probeert Jackie zijn leven te verbeteren, maar wordt hij tegengehouden door de dingen om hem heen. Alles om hem heen zit nog in de oude patronen, die hem proberen kapot te maken. En wie is toch die klootzak met de hoed?

Door en voor studenten

De Klootzak met de Hoed wordt gespeeld door vijf leden van BST De Derde Akte. De Derde Akte is een studententheatervereniging in Breda, gericht op studenten. ‘’Door en voor studenten. Iedereen die studeert of gestudeerd heeft, mag lid worden”, zegt Smets.

Naast een theatervereniging, is De Derde Akte ook een studentenvereniging. De vereniging is zoals elke andere studentenvereniging, maar dan met het theater traject erbij. Dat maakt het volgens Smets juist zo speciaal. ‘’Wij hebben ook gewoon feestjes, borrels en weekendjes weg. Toch denk ik dat dit meer diepgang biedt dan een standaard studentenvereniging. Het is heel goed voor je persoonlijke ontwikkeling.’’

BST De Derde Akte

Portret

Wat het stuk zo bijzonder maakt is de echtheid. ‘’Theater probeert vaak een perfect plaatje te creëren, alles is mooi. Dat gebeurt niet in het echte leven’’, zegt Smets, voormalig student aan de BUas. ‘’Dit stuk heeft dat niet. Het probeert het leven niet mooier te maken dan het is. Het is gewoon een portret van hoe het leven gaat.’’

De voorstelling kent verschillende thema’s zoals verslavingen, ontrouw, vriendschappen en drugs. Tijdens het stuk zie je hoe hoofdpersoon Jackie met deze thema’s worstelt en hoe hij er mee omgaat.

Hard in your face

Het stuk is oorspronkelijk Amerikaans maar toen Mark het verhaal las wist hij meteen dat hij er iets mee wilde. ‘’Ik ben het zelf ooit tegengekomen toen ik aan het zoeken was naar mooie stukken die ik het toneel op wilde brengen. Toen ik het las was ik op slag verliefd.’’ Volgens Mark is juist het Amerikaanse aspect wat het zo stuk mooi maakt. ‘’Amerika heeft een andere vorm van theater dan Nederland. Dit stuk zit vol met grammaticale fouten. Het is geschreven in spreektaal, niet in mooie zinnen. Daardoor is het lekker echt, lekker hard in your face.’’

Voor tickets voor ‘De Klootzak met de Hoed’, kun je op de site van ‘Podiumbloos’ terecht. De voorstelling wordt uitgevoerd op vrijdag 3 en zaterdag 4 februari om 20:00 uur bij Podiumbloos in Breda.