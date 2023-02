Dit zijn de lekkerste worstenbroodjes volgens Avansstudenten

De worstenbroodjestest aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch

Op zoek naar een goed middel tegen je carnavalskater? Punt hield dinsdagmiddag rond lunchtijd een gratis worstenbroodjestest met vier verschillende soorten, waar 67 proevers aan deelnamen.

Onder de te proeven worstenbroodjes waren de afbakbroodjes van supermarkten Lidl, Jumbo en Albert Heijn. Ook de veganistische worstenbroodjes van Avans gingen mee in de keuring. Deelnemende studenten konden rond lunchtijd een testformulier in de kantine pakken en vervolgens aan de slag gaan met het proeven van de snacks, die gelabeld waren als ‘A’, ‘B’, ‘C’ en ‘D’. Deelnemers werd gevraagd de broodjes én de worst te beoordelen, waarna ze elk broodje een eindcijfer gaven. Cateraar Eurest verwarmde en sneed de snacks. Veel tijd kostte het studenten niet om de testlocatie te vinden, getuige de rij deelnemers die zich al snel vormde.

Een kleine spoiler: alle broodjes scoren gemiddeld een voldoende, maar die van de Albert Heijn en de Avanskantine worden als minst beoordeeld. Die moet je dus niet hebben als katersnack tijdens carnaval. Worstenbroodjes van de Appie krijgen gemiddeld een 6,2 en worden 11 keer als ’taai’ bestempeld. Eén van de proevers dacht dat het misschien wel een vegan broodje was. Maar dat was toch echt broodje D, het ‘worsten’broodje uit de Avanskantine. Die scoorde overigens het slechtst: een 6,1. Het broodje heeft volgens proevers een aparte smaak, maar is wel knapperig. Grappig detail: het Avansbroodje wordt gemiddeld het slechtst beoordeeld, maar ontving als enige een 10.

Roanne Donkers

Katermiddel

“Tijdens carnaval eet ik elke dag worstenbrood. Zeker minimaal een per dag”, vertelt Roanne Donkers, derdejaarsstudent Bouwkunde, terwijl ze broodje A in haar mond stopt. “Het hoort er een beetje bij, als ontbijt en katermiddel is het heel lekker. De Avansstudent blijkt een kritische tester te zijn en heeft goed voor ogen wat een worstenbroodje voor haar geslaagd maakt. “Hij moet goed gebakken zijn, met een harde buitenkant. Van die slappe broodjes houd ik niet”, zegt ze, wijzend naar broodje C. “Die was goed en tot nu toe de lekkerste.”

De Gemertse Roanne is een fanatieke carnavaller en doet met haar vriendengroep elke dag mee aan optochten in de buurt. Dit jaar gaat ze verkleed als hippie, met als thema zilver en disco. “Het leuke ervan is de gezelligheid met z’n allen en het drinken”, zegt ze lachend. Een goed ontbijt, bestaande uit worstenbrood, zorgt er volgens haar voor dat ze een week hossen volhoudt. Maar anders dan bij de test op dinsdagmiddag, eet ze worstenbroodjes het liefst niet droog. “Ik eet ze met boter. Ik snijd het broodje doormidden en smeer er dan koude boter op”, zegt ze, terwijl mensen om haar heen hun wenkbrauwen fronsen.

Ben je benieuwd naar wat je voor een worstenbroodje betaalt? Check het hier!

(Alle broodjes zijn per 4 stuks verpakt, behalve die van de Avanskantine)

Lidl: 0,42 cent per stuk (1,69 per vier)

Albert Heijn: 0,52 cent per stuk (2,09 per vier)

Jumbo: 0,52 cent per stuk (2,09 per vier)

Avanskantine Den Bosch: 2,35 per stuk (maar dan zijn ze wel al warm ;-))

Minderen

Ad van Rijt en Ruben Felix, eerstejaarsstudenten Integrale Veiligheidskunde, vullen kritisch het testformulier in. Ze vinden het leuk dat Punt een test zoals deze doet. “Ik vind worstenbroodjes super lekker maar momenteel probeer ik een beetje te minderen. Het is natuurlijk helemaal niet gezond”, zegt Ad. Ruben knikt bevestigend. Ook hij probeert te minderen, maar met carnaval in aantocht is dat lastig. “Dan eet ik er wel veel. Als ik een kater heb, vind ik worstenbroodjes heel lekker. Ik word dan ’s middags wakker en gooi een worstenbroodje in de oven. Dan kan ik er weer helemaal tegenaan.‘’

Het testen

Ook Stein van de Kerkhof, eerstejaarsstudent Integrale Veiligheidskunde, geniet vaak van de Brabantse delicatesse. Hij is door zijn klasgenoten naar de test gestuurd omdat hij een échte worstenbroodjesfan is. “Ik vind ze zó lekker, meestal eet ik er acht per week. Ons mam haalt elke week twee pakken worstenbroodjes voor mij bij de Jumbo.” Volgens de Avansstudent was C Het lekkerste worstenbroodje. Die kreeg van hem een negen. Of dat broodje net zo lekker is als die van de Jumbo, kan hij niet zeggen. “Het ligt aan de manier waarop ze afgebakken worden. In de airfryer, in de oven, in de pan, daar zit allemaal verschil in.”

Uitslag

De gemiddeldes liggen behoorlijk dicht bij elkaar. De winnaar van de test is supermarkt Jumbo. Deze worstenbroodjes eindigen op de eerste plek met een 6,9. 36 keer vinden proevers de worst ‘goed gekruid’ en 30 mensen vinden dit broodje ‘zacht’. Op de tweede plek eindigen de broodjes van de Lidl met een 6,8. 28 keer worden deze broodjes ‘lekker’ gevonden en daarnaast zijn ze 23 keer benoemd als ‘goed gekruid’.