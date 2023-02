Drie doden bij schietpartij universiteit Michigan

Foto: Pixabay

Op de campus van Michigan State University heeft een schutter gisteravond drie mensen doodgeschoten en vijf anderen verwond. Op de vlucht voor de politie bracht hij daarna zichzelf om het leven.

De schietpartij vond plaats op twee locaties van de campus. Er waren avondcolleges en de studenten en campusbewoners hielden zich schuil in de universiteitsgebouwen en op hun kamers.

Enkele gewonden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis, melden diverse media. Over de motieven van de 43-jarige schutter was vanmorgen nog niets bekend. De man had volgens de politie geen banden met de universiteit.

Het is de zoveelste mass shooting op een Amerikaanse universiteit. De ergste vond plaats in 2008. Toen vielen er bij Virginia Tech 33 doden. Vijf jaar later werden op dezelfde campus nog eens twee mensen gedood.