Go Sharing scooters niet meer beschikbaar: dit vinden Avansstudenten ervan

GO Scooter

Go Sharing Scooters zijn voorlopig niet beschikbaar in Nederland, meldt de NOS. Het bedrijf waar de scooters worden geleased, is vorige maand failliet verklaard. Fervent gebruikers van de scooters zijn ook Avansstudenten. Wat vinden ze er in Breda van dat even makkelijk op de groene rakker stappen niet meer gaat?

“Zelf pakte ik nooit een GO scooter want ik heb geen rijbewijs”, vertelt Lieke van Hooijdonk, eerstejaarsstudent Human Resource Management (HRM). “Toch waren GO scooters wel handig. Als je bijvoorbeeld een vriend of vriendin tegenkomt, spring je zo achterop.” Ondanks dat Lieke er zelf niet heel veel last van heeft, vind ze het wel onhandig dat de scooters niet beschikbaar zijn. “Ik heb helemaal naar school moeten lopen en ik neem aan dat heel veel mensen met dat probleem zitten. Tijdens zo’n ov-staking is het makkelijk om een deelscooter te pakken, maar als je alleen een Check scooter kan pakken wordt dat ook lastig.”

Linde van Rees

Heel naar

Linde van Rees maakte regelmatig gebruik van de groene deelscooters. “Het is lekker makkelijk, gewoon om even snel ergens te komen. Ik gebruikte ze ook weleens om mee naar school gaan.” Linde is vierdejaarsstudent HRM en niet heel blij met de plotselinge verandering. “Ik vind het heel naar dat ze gestopt zijn want ik heb helemaal naar school moeten lopen”, vertelt ze.

Volgens het AD wil Go Sharing de problemen zo snel mogelijk verhelpen. Bij het reserveren van een scooter komt er een foutmelding in de app. Door het faillissement van moederbedrijf GreenMo is een probleem met de verzekering van de voertuigen ontstaan. Go Sharing werkt nu aan een nieuwe overeenkomst met de verzekeraar en zal komende week met meer duidelijkheid komen. Als klanten nog tegoed op hun account hadden staan, kunnen ze dat terugvragen via een restitutieformulier op de site van het bedrijf.

Milan Kouters

Onhandig

Voor Milan Kouters, derdejaarsstudent HRM, is het stoppen van Go Sharing niet zo’n probleem. “Voor mij maakt het niet zoveel uit. Ik woon niet in Breda dus ik gebruik GO Scooters niet zo vaak, maar ik snap wel dat het voor mensen die hier in de buurt wonen onhandig is.” Ook tijdens de ov-staking heeft Milan er geen last van. “Normaal gesproken pak ik altijd de bus, maar vandaag ben ik met de auto naar school gekomen. Ik kan me voorstellen dat het voor anderen wel vervelend is dat ze nu geen GO Scooter kunnen pakken.”