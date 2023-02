Hé ouderejaars, wil je toch een beetje basisbeurs?

Illustratie: Esmee Rops

Ga je de nieuwe basisbeurs mislopen? Misschien is dit een idee: sommige studenten kunnen hun stufi een paar maanden stopzetten en die vanaf september weer opnemen – maar dan mét basisbeurs.

Studente Ellen Pruijn baalde ervan dat ze de basisbeurs ging mislopen. In september komt de beurs terug, maar alleen voor studenten zonder studievertraging. Zijzelf zou net buiten de boot vallen.

Want Pruijn heeft eerst een jaar biomedische wetenschappen in Maastricht gestudeerd voordat ze overstapte naar de bachelor psychology & technology in Eindhoven. Ze zit nu in het derde jaar van de opleiding, en dat is dus eigenlijk haar vierde studiejaar.

In september keert de basisbeurs terug, maar alleen voor studenten die nog recht hebben op de ‘prestatiebeurs’. Die krijg je in principe voor vier jaar, plus een verlenging voor sommige masteropleidingen. Bij DUO kun je zien hoeveel maanden je nog hebt.

Iets slims

Maar Pruijn heeft iets slims bedacht. Ze heeft haar studiefinanciering helemaal stopgezet en laat die pas in september weer doorgaan. Dan heeft ze dus een aantal maanden ‘gespaard’ en krijgt ze toch nog basisbeurs.

Ze heeft nu geen ov-studentenkaart (ze neemt een weekendabonnement van 35 euro per maand) en ze moest ook haar lening stopzetten. “Tot nu toe gaat het wel”, zegt Pruijn. “Als ik het niet meer red, kan ik misschien iets van mijn ouders lenen.”

Wat ze ervoor terugkrijgt? Negen maanden basisbeurs van 275 euro per maand: dat is bijna 2.500 euro. Daar komt waarschijnlijk nog zo’n negenhonderd euro steun bovenop vanwege de hoge inflatie. Ook die steun is alleen voor studenten met een basisbeurs.

Niet voor iedereen

Je moet dus wel je lening en ov-reisrecht kunnen missen – dat zal niet voor iedereen gelden – maar dan kan het: je prestatiebeurs stopzetten en de rechten opsparen tot de basisbeurs in september 2023 weer terugkeert.

Kent ze anderen die dit doen? “Ja, ik heb wel een paar mensen weten te overtuigen”, zegt ze. “Ze kunnen de beurs wel gebruiken, want iedereen loopt uit. Dat is op de TU niet zo bijzonder. Mensen kijken er eerder van op als je je bachelor binnen drie jaar afrondt. Heb je dan wel van je studietijd genoten?”

Voor je dertigste

Let op: na je dertigste verjaardag kun je geen studiefinanciering meer aanvragen. Ook moet je binnen tien jaar na je eerste aanvraag een diploma behalen, anders moet je alles terugbetalen – ook je basisbeurs.

De terugkeer van de basisbeurs wordt binnenkort besproken in de Tweede Kamer. Die moet er nog mee akkoord gaan, en daarna de Eerste Kamer nog. Naar verwachting krijgt het wetsvoorstel uiteindelijk brede steun.