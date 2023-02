Inzamelingsactie voor Turkije en Syrië: Student Ebru haalt in weekend 2000 euro op

Ebru Bayir

Een deel van het land is in puin en de bewoners ontredderd: de verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië hebben duizenden slachtoffers gemaakt. Turkse en Syrische Nederlanders zijn geraakt en besluiten inzamelingsacties te starten. Social Workstudent Ebru Bayir zamelt geld in en heeft sinds afgelopen vrijdag tweeduizend euro ingezameld.

De familie van Ebru woont in het getroffen gebied Gaziantep. “Hun huizen zijn verwoest en ze slapen in moskeeën, sporthallen, in de auto of op straat”, vertelt de tweedejaarsstudent. “Er is daarnaast een groot tekort aan onder andere voeding, pampers en kleding. Ik ben daarom vrijdag een inzamelingsactie gestart en heb inmiddels 2000 euro overgemaakt naar mijn nicht die daar spullen van kan kopen.”

Via Instagram plaatst ze oproepjes waarin ze vraagt om donaties. Dat ze in een weekend tijd al zo’n bedrag bij elkaar had, verwachtte ze niet. “Ik rekende op 800 euro, maar dat is nu al meer dan het dubbele.” Om transparant te zijn en donateurs te laten zien dat het geld goed terecht komt, plaatst zij op haar account screenshots met het overgemaakte bedrag en de spullen die ervan zijn gekocht. “Daardoor vertrouwen mensen die doneren mij”, denkt Ebru.

Familiemens

Het doet haar veel pijn om te zien dat haar geliefde Gaziantep zo beschadigd is. “Ik ben een familie- en vriendenmens en ga 1 à 2 keer per jaar die kant op. Het maakt me kapot om te zien hoe de situatie daar nu is.” Ze probeert er alles aan te doen om vanuit Nederland te helpen. “Afgelopen weekend heb ik geholpen bij een inzamelingsactie bij de moskee. Dat en het inzamelen van geld is het minste wat ik kan doen.”

Zamel jij geld in voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië? Laat het Punt weten, we komen graag met je in contact!