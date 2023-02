Medewerkers Quiet Breda likken wonden na inbraak: ‘Maar we laten ons niet tegenhouden door een tegenslag’

Het pand van Quiet Breda op maandagochtend, na de inbraak

Bekomen van de schrik is hij inmiddels. Nu is Sjoerd van Gurp, ICTO-coach bij Avans en initiatiefnemer van Quiet Breda, vooral nog boos. Eerder deze week werd namelijk ingebroken in het pand van de sociale onderneming die zich inzet voor Bredanaren die onder de armoedegrens leven.



Het was een vaste werknemer van Quiet die maandagochtend een enorme puinhoop aantrof in het pand aan de Veilingkade. Al snel bleek dat er was ingebroken en dat de inbrekers zich tegoed hadden gedaan aan vijf of zes laptops van Quiet en aan een kluis van een kringloopwinkel die ook in het pand zit. Toen de medewerker bij was gekomen, trommelde ze beschikbare mensen op om de schouders eronder te zetten voor een broodnodige schoonmaak. Van Gurp, initiatiefnemer van Quiet Breda en ICTO-coach bij Avans: ‘’De knop ging om. Maandagavond, toen we de deur achter ons dichttrokken, was het alsof er niets gebeurd was. Behalve dat er een paar spullen weg waren. Hoe wrang ook, ergens is dat best mooi.”

Studenten Social Work waren betrokken bij de oprichting van Quiet Breda

Quiet is een sociale onderneming die zich inzet voor voor mensen in armoedesituaties in Nederland. De organisatie heeft verschillende community’s door het hele land, sinds vorig jaar ook in Breda.

Inbreuk aan veiligheidsgevoel

Qua materiële schade valt het volgens de initiatiefnemer wel mee. Onderling werd al gegrapt dat de kosten die de inbrekers zouden krijgen voor fysiotherapie, doordat ze de zware kluis van de buren moesten tillen, hoger worden dan de buit die erin zat. Wat de organisatie erger vindt, is dat ze het gevoel hebben niet meer veilig te zijn in hun pand. ‘’Dat raakt ons. We zijn er voor mensen die het om welke reden dan ook ingewikkelder hebben in de samenleving. We willen een toffe en veilige plek voor ze bieden en steken daar veel energie in. Op deze manier wordt daar inbreuk op gedaan.”

Puinhoop in pand Quiet Breda na inbraak

Nieuwe sloten

Om ervoor te zorgen dat de vrijwilligers en de members die gebruikmaken van de sociale onderneming in het pand het veilige gevoel terugkrijgen, wil Quiet Breda aanpassingen doen aan het gebouw. Zo zouden hoogwaardige sloten en verlichting op de binnenplaats helpen. ‘’Maar het geld klotst niet tegen de plinten. We zouden het mooi vinden als ondernemers daarin kunnen investeren’’, aldus Van Gurp. Wie zich daartoe geroepen voelt, kan volgens hem contact opnemen via hun site.

Ondanks de tegenslag, gooit het team van Quiet Breda de handdoek niet in de ring. Integendeel, zegt de Avansmedewerker. ‘’We zijn hier met zoveel passie aan begonnen en het is zó nodig, dat we ons niet laten tegenhouden. We hebben mooie ideeën voor de toekomst en gaan gewoon door. Fuck hun.’’