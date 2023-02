Meer studenten voor diploma naar het buitenland

Vlak voor de coronacrisis, in 2019, volgden 20 duizend Nederlanders een volledige studie in het buitenland. Dat waren er bijna tweemaal zoveel als in 2009. Toch blijven de Nederlanders ruim onder het Europees gemiddelde.

Nederlandse studenten volgen steeds vaker een volledige bachelor- of masteropleiding in een ander land. In 2009 koos 1,7 procent daarvoor en in 2019 was dat gegroeid naar 2,9 procent, schrijft Nuffic, de internationaliseringsorganisatie voor het onderwijs.

Studenten uit andere landen zijn reislustiger, blijkt uit het rapport. De EU-lidstaten komen gemiddeld tot 3,3 procent. Voor de rijke industrielanden van de OESO is dat percentage zelfs 5,9.

En Nederland is een populaire bestemming. Er komen vier tot vijf keer zoveel studenten hierheen dan er vanuit Nederland naar het buitenland vertrekken. Nuffic noemt het een disbalans.

98 landen

De Nederlandse studenten die wél gaan, hebben voor 98 verschillende landen gekozen. Ongeveer de helft maakte gebruik van Nederlandse studiefinanciering, die ze voor hun opleiding meenamen de grens over.

Van deze studenten met ‘meeneembare’ studiefinanciering gingen veruit de meeste naar België. Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten waren in 2019 de nummer twee en drie, maar onder invloed van de Brexit is de populariteit van het Verenigd Koninkrijk inmiddels bijna gehalveerd.

Nummer vier en vijf waren lange tijd Duitsland en Frankrijk, maar Frankrijk is inmiddels gepasseerd door Turkije, constateren de onderzoekers. In Turkije staan zo’n zevenhonderd Nederlandse studenten ingeschreven.

Op masterniveau is ‘diplomamobiliteit’ gebruikelijker dan op bachelorniveau. Van alle mobiele masterstudenten gaat 23 procent voor een volledige opleiding. Onder bachelorstudenten is dat slechts 4 procent.

Uitwisseling

Verreweg de meeste studenten gaan alleen voor een stage of voor een uitwisseling naar het buitenland. In studiejaar 2018/2019 maakten er 14 duizend gebruik van een beurs uit het Europese uitwisselingsprogramma Erasmus+.

Met name Spanje was onder deze studenten populair, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Het VK doet inmiddels niet meer mee aan Erasmus+. De mogelijkheden voor Nederlandse studenten om met een beurs naar een ‘niet-geassocieerd’ land als het VK te gaan zijn beperkt.

Corona

Door de coronacrisis gingen er beduidend minder studenten op uitwisseling. Van alle afgestudeerden had in 2018/2019 één op de vier buitenlandervaring opgedaan. Na alle lockdowns en beperkingen was dit twee lichtingen later nog maar één op de zeven studenten.

De gevolgen van corona lijken tijdelijk. In november 2021 waren er weer meer dan 8.800 studenten die hun stufi meenamen naar het buitenland. Die gegevens kon DUO al leveren; cijfers gebaseerd op internationale statistieken zijn minder actueel.