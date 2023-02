Met Instagramaccount Bosschestudenten mis jij nooit meer een feestje

Bosschestudenten

Er zijn veel feestjes in Avansstad Den Bosch. Maar een overzicht van wat er te doen is, dat misten Bestuurskundestudenten Rik van den Hurk en Joep Kouwenberg. De twee richtten daarom Instagramaccount Bosschestudenten op, waar ze de leukste studentevenementen op een rijtje zetten.

Het interview met Rik en Joep, derde- en vierdejaarsstudent Bestuurskunde en tevens lid van studievereniging Collegium, vindt vrijdagmiddag om vier uur plaats. Het is dan een dag na een feest bij Zomers & Zomers, het eerste feest dat ze actief gepromoot hebben. “Dat was een heel geslaagd feestje. Het was druk en gezellig. Het is ook de reden dat we liever wat later op de middag wilden afspreken. Eerder waren we daar niet toe in staat geweest”, vertellen de twee lachend.



Eenzaamheid

De studenten wonen en studeren allebei in Den Bosch en zijn grote liefhebbers van feestjes en uitgaan. Maar een overzicht waar ze konden zien wat er wanneer te doen was, konden ze nergens vinden. “Terwijl er wel veel feestjes zijn. Maar als je niet weet waar ze zijn, moet je ze actief zoeken en loop je ze misschien mis. Daardoor missen studenten de kans om elkaar te ontmoeten, zeker als ze net nieuw in Den Bosch zijn. Dat kan zorgen voor eenzaamheid”, vertellen de twee ondernemende studenten, die daarop zelf in actie kwamen.

Digitaal platform

Ze richtten Bosschestudenten op. Dat is nu nog alleen een Instagramaccount, maar moet uitgroeien tot digitaal platform waarop ze studenten op de hoogte houden van alle leuke feestjes in de stad. “Het account is er voor iedere student die doordeweeks wil uitgaan in Den Bosch. Niet in de weekenden, dan gaan veel studenten naar huis”, vertellen ze. “En ook voor niet-studenten. Iedereen is van harte welkom op open feestjes. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd zeggen we altijd.”

‘Iedereen is van harte welkom op open feestjes. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd zeggen we altijd’

Gemengd

De twee hebben overleg met studieverenigingen, cafés in de stad en anderen die actief zijn in het organiseren van feestjes. Wanneer iets geschikt is, delen de twee het op hun account. Bij het eerste feest dat ze promootten, had dat direct het gewenste resultaat. “Er waren studenten van Animoso, Collegium én Concat. We kregen positieve reacties dat het zo’n gemengd publiek was. Dat is heel leuk”, zeggen de twee, die nu nog vooral communiceren over feestjes van anderen. Dat hopen ze in de toekomst te veranderen. “Volgend collegejaar willen we zelf ook gaan uitvoeren. Veel kunnen we nog niet verklappen, maar we zijn plannen aan het maken en in gesprek met cafés”, zeggen de twee Avansstudenten.



Met carnaval op komst hebben Joep en Rik een winactie bedacht die de winnaar voorziet van extra drankgeld. Binnenkort delen ze op hun account een actie die je kunt winnen door je favoriete Bossche café op een zo ludiek mogelijke manier te bezoeken en de beelden daarvan te delen met het account.