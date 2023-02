Prinses Amalia mist normaal studentenleven

Prinses Amalia. Foto: RVD – Martijn Beekman

Kroonprinses Amalia heeft het moeilijk met de strenge beveiligingsmaatregelen en zou graag leven als een normale student. Al vanaf de start van het collegejaar wordt ze bedreigd.

“Ik ging mijn studententijd in met de gedachte dat ik… nou wat doet een student… vul dat maar in… dat ik dat zou doen. En de realiteit was allesbehalve dat…. Ik ga er ook heel eerlijk in zijn, dat ik het nog steeds heel erg moeilijk heb.” Amalia zei dit gisteren tijdens een persconferentie op de laatste dag van haar bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. “Ik mis het normale leven, het leven van een student. Het door de straten lopen, naar een winkel kunnen gaan.”

Het is de eerste keer dat prinses Amalia publiekelijk iets zegt over hoe haar leven is veranderd door de bedreigingen. Tijdens de reis met haar ouders, koning Willem-Alexander en koningin Máxima, zei ze zich wat vrijer gevoeld te hebben.

Bedreigingen

Amalia is vorig jaar begonnen aan haar studie Politics, Psychology, Law and Economics aan de Universiteit van Amsterdam. Maar bij de start van het collegejaar werd bekend dat de 19-jarige prinses vanwege bedreigingen niet in een studentenhuis in Amsterdam kon gaan wonen. Ze woont daarom nog bij haar ouders.

Net als premier Mark Rutte zou ze doodsbedreigingen hebben gekregen van het criminele netwerk rond Ridouan Taghi, dat ook verantwoordelijk wordt gehouden voor de moorden op advocaat Derk Wiersum en journalist Peter R. de Vries.