Rondvraag: alcoholvrij bier in trek, hoe zit dat onder Avansstudenten?

Afbeelding van Marcelo Ikeda Tchelão via Pixabay

Een steeds groter deel van het bier dat Nederlandse brouwers verkopen is alcoholvrij. Dat merkt de brancheorganisatie voor bierbrouwers in Nederland, schrijft het AD. Alcoholvrij bier wordt steeds populairder. Hoe zit dit onder studenten van Avans? Punt deed een rondvraag.

‘’Zelf heb ik het één keer gedronken’’, vertelt Shashi Dewki, eerstejaarsstudent Social Work aan de Hogeschoollaan in Breda. ‘’Het smaakte een beetje naar citroenwater, niet echt naar bier.’’ Shashi drinkt zelf niet zo vaak bier, omdat hij het niet lekker vindt. ‘’Bier vind ik vies smaken, ik ben meer een cocktailpersoon. Mij boeit het niet zo dat alcoholvrij bier steeds populairder wordt, als ik dronken wil worden ga ik toch liever aan de Malibu of de sambuca.’’

Goed alternatief

Adrian Trus, eerstejaarsstudent International Business, is van mening dat alcoholvrij bier geen écht bier is. ‘’Ik vind dat bier wel alcohol erin moet hebben. Ik houd sowieso niet zo van bier, maar als ik het drink, drink ik het wel om te chillen.’’ Toch begrijpt hij wel waarom mensen het drinken. ‘’Als je niet aan alcohol wil beginnen, denk ik wel dat dit een goed alternatief is.’’ Over het feit dat de populariteit van alcoholvrij bier toeneemt, is Adrian dan ook niet verbaasd. ‘’Ik vind het wel voorspelbaar dat het steeds populairder wordt. Biermerken breiden ook steeds verder uit met smaken dus het verbaast me niet.’’

Bieropleiding ‘Bierista’ deed een test naar de lekkerste 0.0 biertjes in 2023. De uitslag zetten we voor je op een rijtje:

1. Desperados Virgin 0.0%

2. Brand IPA 0.0

3. Brugse SportZot

4. VandeStreek bier Playground Non-Alcoholic IPA

5. Van Moll Wanderlust Non Alcoholic IPA

Gezellig

Anisha Groot houdt op z’n tijd wel van een alcoholvrij biertje. ‘’Ik drink het als ik moet autorijden, om toch een beetje mee te doen met de rest. Dat is toch gezelliger’’, vertelt ze lachend. Anisha is tweedejaarsstudent Fysiotherapie en erg enthousiast over 0.0%-bier. ‘’Ik vind dat alcoholvrij bier niet heel veel verschilt van normaal bier qua smaak. Meestal drink ik Radler 0.0, maar als ik mag kiezen ga ik toch liever voor een normaal biertje.’’

Voor Sam van Griensven, eerstejaarsstudent International Business, maakt alcoholvrij bier of normaal bier geen verschil. ‘’Ik lust geen bier dus ik drink het nooit. Ik denk wel dat het goed is dat het steeds populairder wordt. Bijvoorbeeld voor mensen die niet graag alcohol drinken maar toch graag mee willen doen.’’

Adrian Trus & Sam van Griensven

Ook Rens van den Doel, eerstejaarsstudent Finance aan de Associate Degree Academie in Roosendaal, schenkt bijna nooit een alcoholvrij biertje in. Hij heeft het wel een keer geproefd. ‘’Ik ben een keer door mijn vrienden voor de gek gehouden. Zij hebben toen alcoholvrij bier voor me ingeschonken en gezegd dat het een normaal biertje was. Toen proefde ik het verschil helemaal niet, dus ik vind de smaak wel lekker.’’ Ondanks dat Rens de smaak lekker vindt, houdt hij het meestal toch gewoon bij normaal bier. ‘’Mijn vriendengroep woont dicht bij elkaar dus we fietsen altijd gewoon naar huis. Als ik niet drink, drink ik net zo lief een colaatje.’’