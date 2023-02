Student in het buitenland: ‘Ik ben niet meer bang voor kakkerlakken en slangen’

Esmee Frieser tijdens even van de trips die ze in de Surinaamse natuur maakte.

Van Sint-Oedenrode naar Paramaribo. Vierdejaarsstudent Bestuurskunde/Overheidsmanagement Esmee Frieser ruilde een half jaar haar woonplaats in voor de Surinaamse hoofdstad om een minor te volgen. Vlak voor vertrek naar huis blikt ze met Punt terug op haar tijd in het buitenland.

Waarom ben je een half jaar geleden naar Suriname vertrokken?

“In Suriname volgde ik de minor Internationaal Management en Ondernemen (IMEO). Deze is opgezet door Saxion Hogeschool in Enschede in samenwerking met het Polytechnic College in Paramaribo. De minor wordt ook gegeven op Curaçao. Het is een verbredende minor met als doel het opdoen van interculturele ervaring in een onbekende omgeving. Tijdens de minor leren studenten competenties die in Nederland ingezet kunnen worden. Je leert bijvoorbeeld een beter beeld te vormen van hoe culturele samenwerkingen tot stand gebracht kunnen worden en hoe deze succesvol kunnen verlopen.”

Vertel eens, hoe leer je dat?

“Als ‘gast’ in Suriname moet je je aanpassen aan de omgeving, cultuur, werkwijze en de gebruiken. Je leert je sensitief op te stellen in diverse situaties. In Nederland en het bedrijfsleven hier is de populatie ook steeds meer divers, internationaler en multicultureler. Dat wat je tijdens de minor leert, neem je dus ook weer mee terug naar Nederland. Dat is belangrijk, want internationalisering is erg belangrijk en speelt een steeds grotere rol in het dagelijks leven.”

Waarom koos je voor Suriname en niet Curaçao?

“Ik heb gekozen voor Suriname omdat ik mezelf extra wilde uitdagen. Suriname is een Zuid-Amerikaans land met een hele andere cultuur dan Nederland. Het is geen westerse cultuur en dat maakte het nog uitdagender. Curaçao is een prachtig eiland, maar redelijk klein voor een verblijf van vijf maanden. Daarnaast trok Suriname me vanwege de cultuur en de geschiedenis die het land heeft met Nederland. Ook wilde ik graag naar het Amazoneregenwoud.”

Esmee tijdens een wandeling in de Surinaamse natuur

En, was Suriname voor vijf maanden wel leuk genoeg om te verblijven? Wat deed je in je vrije tijd?

“Ik verbleef in een eigen studio met een eigen keuken en badkamer. Deze was gehuisvest in een huis waar nog zeventien andere studenten woonden. Er werd daarom veel gefeest in onze vrije tijd. Elke weekend gingen we meerdere dagen op stap. Dat was een fijne manier om andere mensen te leren kennen en je thuis te voelen. Ook gingen we vaak uiteten en genoten we van de zon aan het zwembad.”

De minor is ook bedoeld om de Surinaamse cultuur te leren kennen. Is dat naast het vele feesten ook gelukt?

“Ja zeker! Samen met huisgenoten heb ik een aantal trips gemaakt, soms van twee, drie of vier dagen. Dat zijn de meest bijzondere weekenden van mijn tijd in Suriname. We zijn bijvoorbeeld met de bus en de boot naar het Amazonewoud geweest en hebben verschillende nachten midden in de jungle geslapen. Tijdens deze trips kun je van alles doen: junglewandelingen maken, kaaimannen spotten, watervallen bezoeken en we bezochten de oude Marron. Dit zijn afstammelingen van tot slaaf gemaakten die gevlucht zijn en in het binnenland van Suriname zijn gaan wonen. We bezochten ook verschillende plantages, zoals Frederiksdorp en Peperpot.”

Heb je last van heimwee gehad?

“Alleen de laatste weken. Bij aankomst in Suriname kwam ik terecht in een warme community. Er zijn namelijk een aantal organisaties die zich richten op Nederlandse studenten. Zo werd er in de eerste maand een meet and greet georganiseerd waarbij iedereen elkaar kon leren kennen. Daarnaast bestaat er een grote groepsapp met Nederlandse studenten. Dat zorgde ervoor dat je je niet snel eenzaam voelde.”

Esmee overwon haar angst voor slangen en kakkerlakken

Wat is het mooiste dat je in Suriname hebt gezien?

“Het Amazoneregenwoud. Dat ik daar op mijn 21e in een hangmatje heb geslapen is echt zo gaaf.”

Terugkijkend op je periode in het buitenland: wat heb je ervan geleerd?

“Dat je de kleine dingen moet waarderen. Hier is het niet veilig om in de avond te fietsen of te wandelen, en al helemaal niet alleen. Je doet dus alles met de taxi. De vrijheid die ik in Nederland heb, waardeer ik nu des te meer. Ook de ‘no spang’-cultuur hier is iets wat ik wel een beetje mee wil nemen naar Nederland. Nederlanders hebben de klok, Surinamers de tijd. Minder stress, gehaast en je druk maken is erg fijn. Én, ik heb hier mijn angst voor kakkerlakken en slangen overwonnen. Er zijn zelfs feestjes geweest waar ik de hele avond met een slang om mijn nek heb rondgelopen.”