Student wint rechtszaak energietoeslag in Amsterdam

Illustratie: Esmee Rops

Opnieuw heeft een student een rechtszaak om de energietoeslag gewonnen van zijn gemeente. Deze keer gaat Amsterdam onderuit. De gemeente mag studenten niet zomaar uitsluiten, vindt de rechter.

Vanwege de hoge energieprijzen wil het kabinet gezinnen met een laag inkomen financieel steunen. Daartoe is de energietoeslag in het leven geroepen. Maar studenten hoefden niet in aanmerking te komen, vond het kabinet.

Afgelopen zomer won een Nijmeegse student een rechtszaak van zijn gemeente om toch de energietoeslag te krijgen. Nu is in Amsterdam hetzelfde gebeurd. De gemeente moet binnen zes weken een nieuw besluit nemen over de aanvraag van de 24-jarige student Melle van der Geest.

Gelijkheidsbeginsel

De toeslag bedraagt in Amsterdam 1.000 of 1.800 euro (afhankelijk van het eigen vermogen). Amsterdam heeft de landelijke richtlijnen gevolgd die het ministerie aan de gemeenten heeft gegeven. Maar de rechter vindt het uitzonderen van studenten in strijd met gelijkheidsbeginsel.

De situatie van studenten is inderdaad anders dan die van andere minima, erkent de rechtbank, want andere minima verkeren soms in een uitzichtloze situatie. Maar de toeslag is voor iedereen die tot 120 procent van het minimum verdient, dus niet alleen voor mensen in een uitzichtloze situatie. Dat is dus geen relevant criterium, meent de rechter.

“Voor de vraag of sprake is van een vergelijkbare situatie dient de feitelijke situatie te worden beoordeeld”, staat in het vonnis, “dus de woonsituatie, de hoogte van het inkomen en of de betrokkene energiekosten betaalt.”

Overcompensatie

De gemeente meent – in navolging van het kabinet – dat te veel studenten de energietoeslag helemaal niet nodig hebben. In die groep zou er al snel sprake zijn van ‘overcompensatie’. Maar dat argument vindt de rechter niet sterk. De gemeente kan immers aanvullende eisen stellen, bijvoorbeeld dat de student zelfstandig woont en zelf zijn energiekosten betaalt.

Of de student nu alsnog het geld krijgt? Dat is niet zeker. De gemeente moet binnen zes weken een nieuw besluit nemen. De rechtbank wil de knoop niet zelf doorhakken, omdat niet duidelijk is of de student aan de overige voorwaarden voor de eenmalige energietoeslag voldoet.

‘Heel erg blij’

Tegen dagblad Het Parool zegt de student “heel erg blij” te zijn dat de gemeente zijn aanvraag alsnog in behandeling moet nemen. “Dan word ik niet meer uitgesloten omdat ik student ben, maar wordt er naar de eisen gekeken. Bijvoorbeeld naar mijn inkomen.”

Ook de Raad van State adviseerde onlangs tegen het uitsluiten van studenten voor de energietoeslag, terwijl de landsadvocaat juist mogelijkheden zag om de kabinetslijn te verdedigen.

Vakbonden LSVb en FNV Young & United riepen eerder studenten op om zich te melden als ze juridische stappen wilden ondernemen. Ze kregen naar eigen zeggen zo’n duizend reacties. “De verwachting is dat er ook in andere gemeenten rechtszaken worden aangespannen door studenten”, staat in een persbericht.