Studentondernemers Alex en Lex verkopen olie met een smaakje

Als startende ondernemers liepen Lex Oreel en Alex van Westrenen, tweedejaarsstudenten Ondernemerschap en Retail Management (ORM) in Breda, tegen de nodige hindernissen aan. Inmiddels is de webshop van hun bedrijf Olie Molie live, wordt hun olijfolie bij verschillende verkooppunten verkocht en zijn er plannen voor de toekomst.

Olie Molie verkoopt extra vierge olijfolie met toegevoegde smaak, gemaakt van biologische producten, zoals truffel, knoflook en citroen. Bij drie speciaalzaken in Breda en een in Maassluis is de olie te koop en sinds vorige week ook via hun eigen webshop.

Dat is ze niet komen aanwaaien. Hun onderneming ontstond min of meer toevallig. “Voor onze opleiding moesten we vorig studiejaar een onderneming opzetten”, vertelt Alex. “Studenten die nog niks concreets hadden, werden bij elkaar gezet. Ik raakte in gesprek met Lex, we zaten niet bij elkaar in de klas en kenden elkaar niet. Hij werkt in een restaurant en had het idee om iets met voeding te doen. Zelf ben ik ook al van jongs af aan met koken bezig.” Samen kozen ze ervoor om met olijfolie aan de slag te gaan, een product dat ze zelf verder konden ontwikkelen.

“Toen we ons idee moesten verantwoorden, waren de docenten heel kritisch”, blikt Alex terug. “We moesten er nog maar eens goed over nadenken. Ons eerste verslag aan het einde van periode 1 kreeg net een voldoende.” Daarna ging het tempo omhoog: aan het einde van periode 2 hadden de studenten al inzicht in de kosten die ze zouden maken en met welke leveranciers ze wilden samenwerken voor de olijfolie en het glas. Alex: “Dus in periode 3 stond er al iets concreets. Toen konden we een website bouwen, dat heeft Lex zelf gedaan.” Daarop staan onder andere recepten waarvoor je de olie kunt gebruiken.

Motivatie

Het was nog te vroeg om stage te lopen in hun eigen bedrijf, dat deden ze beiden bij een ander bedrijf. Gevolg daarvan was dat Olie Molie een tijdje stillag. Wel kregen ze voor de zomervakantie de kans om te gaan praten bij B’WISE, een incubator voor startende ondernemers in Breda. “Onze mentor stuurde een link door en daar hebben we op gereageerd”, vertelt Alex. “We hadden het idee dat het ons kon helpen bij onze onderneming, doordat je echt naar kantoor kunt gaan om aan je doelen te werken.” Lex: “Het helpt met onze motivatie. Elke dag zijn we tussen negen en vijf wel bezig, op school of op kantoor.”

Bij B’WISE werken meer studentondernemers van Avans. Ze hebben daar hun eigen unit. Dat heeft als voordeel dat de studenten onderling kunnen sparren, maar ook vragen kunnen stellen en gebruik maken van elkaars netwerk. Alex: “Doordat we in een open ruimte zitten, is het erg laagdrempelig.” Daarnaast zijn er werkplekken voor andere start-ups en worden er bijvoorbeeld evenementen georganiseerd.

Groei

Sinds augustus zijn de studenten weer volop bezig met de groei van Olie Molie. “Onze olie ligt nu bij een aantal verkooppunten, we zijn nog met een aantal nieuwe in gesprek en in november en december – de tijd van de kerstpakketten – hebben we goed verkocht”, zegt Alex. Dat ging vooral om kleine flesjes en daarin willen de ORM-studenten verder groeien. “Meer samenwerkingen, de website een boost geven en in meer speciaalzaken verkocht worden. Daar willen we een jaar voor uittrekken.”

Alles zelf uitzoeken kost veel tijd, ondervonden de ondernemers. Zo was er een probleem met de naam Olie Molie. “Bij de Kamer van Koophandel hadden we onze merknaam geregistreerd. Dat kon, de naam was vrij werd ons verteld. Achteraf bleek dat iemand anders hetzelfde al eerder had gedaan en rond die tijd weer actief werd. Onze merkregistratie bleek niks waard te zijn. We hebben die naam toen overgekocht en nu is Olie Molie echt van ons. Dat heeft veel tijd en geld gekost. Daar hebben we van geleerd. We weten nu wat we moeten regelen.”

