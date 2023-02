Turkse Avansstudenten uiten onvrede over uitblijven reactie Avans na aardbeving

Dorp Besnaya in Syrië na de aardbeving | Foto:Omar Haj Kadour / AFP

Enkele studenten van Avans zijn teleurgesteld in de hogeschool omdat zij, een week na de aardbevingen in Turkije en Syrië, nog geen steunbetuiging van Avans hebben ontvangen. Dat blijkt uit berichten die de redactie van Punt heeft gekregen.

Later vandaag stuurt Avans een bericht naar alle betrokken studenten en medewerkers met daarin een steunbetuiging. Tweedejaarsstudent Social Work Ebru Bayir heeft familie en vrienden in het getroffen gebied wonen. Zij vindt de steunbetuiging die komt te laat en spreekt van een misser. “Ik vind het jammer dat Avans niet eerder een mail heeft gestuurd naar iedereen van de hogeschool”, zegt ze. Ebru begrijpt dat een mail opstellen een of twee dagen kan duren. “Maar het hoeft geen week te duren.”

De student Social Work heeft behoefte om te weten bij wie betrokken studenten en medewerkers terecht kunnen voor een gesprek. “Ik had graag in een mail willen lezen bij wie iedereen terecht kan om een verhaal kwijt te kunnen. De HAN, Hogeschool Utrecht en Hogeschool Rotterdam hadden dat wel gedaan.”

Een andere student Social Work stuurde dit weekend een mail naar de redactie van Punt. Zij stelde dat er “vandaag 29.605 slachtoffers zijn geteld in Turkije en dat de aantallen oplopen. Een enorme natuurramp in Turkije. Ik wil jullie mededelen dat het mij diep teleurstelt dat Avans Hogeschool op geen enkele manier zijn steun heeft uitgesproken.”

Betreuren

Avans heeft niet stilgezeten de afgelopen dagen en heeft ondermeer een inventarisatie gemaakt van de studenten die nauw betrokken zijn bij de ramp. Het College van Bestuur zegt dat de situatie in Turkije en Syrië verschrikkelijk is. “Vanzelfsprekend leven we met onze studenten en medewerkers mee. Onze gedachten zijn dan ook bij hen en de slachtoffers van de ramp. We hebben de afgelopen dagen uitgezocht welke studenten en medewerkers van Avans uit Turkije of Syrië komen of er familie hebben, omdat we hen in eerste instantie persoonlijk willen benaderen. We willen ondersteuning bieden en eventueel bijdragen aan acties die zijn opgezet. We betreuren het als er collega’s en studenten zijn die onze steunbetuiging hebben gemist”, aldus het College van Bestuur.