Universiteiten en studenten komen in actie na grote aardbeving

Foto: Omar Haj Kadour/AFP

Bij de zware aardbeving in Turkije en Syrië zijn duizenden mensen omgekomen. Plaatselijke universiteiten en studenten staken het onderwijs en zamelen hulpmiddelen in. Ook in Nederland zitten studenten niet stil.

In Oost-Turkije en Noord-Syrië zijn er voor zover bekend al ruim vijfduizend mensen omgekomen na de zwaarste aardbeving sinds decennia, maandagochtend. De Verenigde Naties schat dat het dodental zal oplopen tot meer dan twintigduizend. Veel mensen worden nog vermist. Ook studenten en docenten zijn getroffen: zeventig zitten er vast in het puin van ingestorte gebouwen, ook zijn er enkele gewond of nog vermist.

Turkse en Syrische hogeronderwijsinstellingen in de getroffen provincies hebben hun onderwijsactiviteiten tijdelijk geschrapt en leggen zich toe op het inzamelen van hulpgoederen als voedsel, medicijnen en lakens en het trainen van vrijwilligers. Ook doneren studenten bloed voor transfusies, meldt University World News.

Studenten in Nederland

Er is veel internationale steun toegezegd van universiteiten en studentenverenigingen. Zo gaat de Turkse studentenvereniging SV Anatolia uit Amsterdam bijvoorbeeld geld inzamelen. “Iedereen is ermee bezig,” vertelt voorzitter Safa Yilmaz aan Het Parool. “Het leeft, mensen appen elkaar: is jouw familie oké? Ook een paar van onze bestuursleden hebben familie in het gebied.”