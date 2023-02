Weekstaking regionaal ov aangekondigd: onderwijs bij Avans gaat gewoon door

Bushalte bij Avans aan de Hogeschoollaan in Breda

Vervoerders van regionale ov-bedrijven gaan volgende week van maandag tot en met vrijdag staken. Dat doen ze, net als de vorige keren, voor een hoger loon en betere arbeidsvoorwaarden. De vijfdaagse staking is een gevolg van het negeren van een ultimatum van vakbonden FNV en CNV, die pleiten voor een loonsverhoging van 14.3 procent. Het onderwijs gaat bij Avans gewoon zoals gepland door.

Dat laat de hogeschool weten. Het College van Bestuur adviseert studenten en medewerkers die normaal gesproken met de bus naar Avans komen, alternatief vervoer te regelen of een andere oplossing te zoeken. In het geval dat er toetsen of lessen door de staking niet doorgaan, zorgen de opleidingen zelf voor een oplossing. Hier informeren opleidingen zelf over.

Loonsverhoging

De vakbonden legden de werkgevers eerder een ultimatum voor, maar daar werd niet op ingegaan. Volgens de Vereniging voor Werkgevers in het Openbaar Vervoer was hun ingediende cao-voorstel van meer dan acht procent loonsverhoging al ‘bovengemiddeld hoog’, zei voorzitter Fred Kagie vorige week in het AD. De vakbonden nemen daar geen genoegen mee en willen een loonsverhoging van 14.3 procent, een percentage gebaseerd op het inflatiecijfer van oktober 2022.

Wel NS-treinen

Reisplanner 9292 adviseert reizigers om de app in de gaten te blijven houden. Deze wordt tijdens de staking bijgewerkt. Tijdens de vorige staking was dat overigens niet altijd het geval. De treinen van NS rijden wel gewoon.