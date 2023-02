Zes budgettips voor als je uit huis gaat

3D Animation Production Company via Pixabay

Studeren is duur, en studeren terwijl je uit huis woont al helemaal. Ben jij een student die binnenkort uit huis gaat? Of woon je al uit huis maar zit je elke maand krap bij kas? Met deze zes budgettips zorg jij ervoor dat je elke maand wat geld overhoudt.

Tweedehands kopen

Als je uit huis gaat heb je vaak veel nieuwe spullen nodig. Meubels, servies, accessoires, het kost nogal wat. Gelukkig is daar een oplossing voor: koop het tweedehands! Kringloopwinkels en online kringloopwinkels staan vol met mooie spullen die je voor een prikkie kan scoren. Ook in alle vier de Avanssteden zitten kringloopwinkels. In elke stad zitten er zelfs meerdere, genoeg keus dus!

2. Boodschappen doen

Ruil je A-merk boodschappen in voor producten van een B-merk. Ook al lijkt het verschil in prijs niet heel groot, alles bij elkaar opgeteld kan dit je makkelijk dertig euro per maand schelen. Niet alleen voor eten en drinken is dit handig, maar ook voor huishoudelijke boodschappen kan je deze tip toepassen. Verschil in de producten zal je niet merken, maar in de portemonnee wel!

Naast B-merk boodschappen, is het ook handig om goed op aanbiedingen te letten. Veel winkels hebben tegenwoordig Too Good To Go-pakketten waarbij je een pakket krijgt met boodschappen die beperkt houdbaar zijn. De pakketten zitten vaak vol met allerlei producten en je betaalt er maar een paar euro voor. Via de app Too Good To Go kan je zien welke winkels deze pakketten aanbieden.

3. Verwarming lager

Een ding staat vast: de stroom- en gasprijzen rijzen de pan uit. Heb je je verwarming op 20 graden staan? Zet hem een graadje kouder. Pak jezelf in met een warme trui, dikke sokken en een dekentje. Door de thermostaat één graad kouder te zetten, bespaar je al snel tussen de 140 en 350 euro per jaar.

Daarnaast is het slim om de thermostaat op ongeveer 15 graden te zetten als er niemand thuis is. Doe je dit vier dagen in de week, dan bespaar je nog eens tussen de 140 en 350 euro per jaar.

Ri via Pixabay

4. Vegetarisch eten

Naast dat geen of minder vlees eten goed is voor het milieu, is het ook nog eens goed voor de portemonnee! Vlees is super duur, voor een pak gehakt betaal je tegenwoordig al snel 6 euro. Door (deels) vegetarisch te eten kan je een hoop geld besparen. Vleesvervangers zijn tegenwoordig ook erg duur. Daarom kun je voor peulvruchten te gaan. Peulvruchten zijn niet heel duur en goed voor de vitamine B. Mocht je dan toch een keer zin hebben in vlees, is het slim om grote hoeveelheden te kopen. Grote hoeveelheden zijn vaak een stuk voordeliger dan kleine. Wat je overhoudt, kan je makkelijk invriezen en later nog een keer gebruiken.

5. Spullen verkopen

Naast minder dingen kopen, kan het ook helpen om dingen te verkopen. Wees nou eerlijk: hoeveel spullen heb jij thuis liggen die je niet meer gebruikt? Via Marktplaats verkoop je makkelijk al je spullen. Naast je spullen kan je ook je oude kleding verkopen, want waarom zou je het in je kast laten liggen als je het toch niet meer draagt? Vinted is een populaire manier om je oude kleding te verkopen. Je producten kan je niet alleen in Nederland verkopen, maar ook in Spanje, Frankrijk, België en Luxemburg. Des te meer kans om van je oude kleding af te komen dus. Als je het idee hebt dat je producten niet goed worden bekeken, kan je je artikelen ‘boosten’ op Vinted. Je betaalt dan een paar euro zodat jouw kledingstukken bovenaan komen te staan in de app. Zo heb je ze in no-time verkocht!

6. Sportabonnement

Veel studenten vinden het fijn om in hun vrije tijd te sporten. De kosten van een sportabonnement kunnen best duur zijn. Gelukkig heeft Avans daar een oplossing voor. Voor een klein bedrag kan je als Avansstudent een sportabonnement afsluiten. De abonnementen zijn tussen de 8 en 13 euro en te gebruiken in Breda, Den Bosch en Tilburg. Met het abonnement kan je gebruik maken van verschillende fitnessapparaten en daarnaast worden er ook lessen aangeboden.