Ad-opleidingen: fijn dat ze maar twee jaar duren

De tweejarige hbo-opleidingen (associate degrees) trekken steeds meer studenten. De belangrijkste redenen om voor een Ad te kiezen? Dat ze maar twee jaar duren én dat je daarna verder kunt studeren.

Ze bestaan al sinds 2006, maar de tweejarige Ad-opleidingen zijn nog steeds terrein aan het veroveren. Bij de publieke hogescholen zijn dit jaar meer dan tienduizend studenten aan een Ad begonnen, tegen minder dan vijfduizend in 2017.

De grootste aanbieders zijn Avans, Hogeschool Rotterdam en Windesheim, die samen bijna de helft van de instroom voor hun rekening nemen. Ook NHL Stenden, Fontys en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zijn goed voor honderden Ad-studenten.

Tekortsectoren

De opleidingen zitten tussen mbo en hbo-bachelor in. Ze begonnen onder de paraplu van de vierjarige bacheloropleidingen, maar sinds 2018 staan ze op eigen benen. Minister Robbert Dijkgraaf heeft nu een evaluatie naar de Tweede Kamer gestuurd.

In een kort begeleidend briefje prijst hij de opleidingen. “Dat neemt niet weg dat er ook nog verbeteringen mogelijk zijn.” Hij zou graag meer Ad-opleidingen in de tekortsectoren zien, zoals techniek. Het aanbod wordt nu nog steeds “overheerst” door economische opleidingen.

Evaluatie

In de evaluatie van onderzoeksbureau SEO staat dat de studenten over het algemeen tevreden zijn, met name over de inhoud van de opleidingen. Toch stopt tussen de 20 en 26 procent van de studenten voortijdig. Meest genoemde reden (44 procent): het niveau valt tegen.

Goed arbeidsperspectief

Maar waarom kiezen studenten eigenlijk voor een Ad? Omdat die maar twee jaar duurt, zeggen de meesten in een enquête. Die reden noemt 83 procent van de voltijders en 69 procent van de deeltijders. Een goede tweede reden: dat je na twee jaar alsnog door kunt gaan met een bacheloropleiding. Goede perspectieven op de arbeidsmarkt of positieve verhalen van andere studenten? Die redenen spelen ook wel mee, maar worden beduidend minder vaak genoemd.

Dijkgraaf wil de opleidingen graag verder laten groeien. “Een brede groep studenten, ook in de regio, moet kunnen profiteren van de beschikbaarheid van een voor hen geschikte Ad-opleiding.” De samenwerking met het mbo kan beter, vindt hij.

Ook moeten de opleidingen bekendheid verwerven onder werkgevers. Dijkgraaf: “Waar we naar toe willen is de situatie dat een werkgever denkt: voor deze positie wil ik een Ad-geschoolde.”