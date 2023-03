Anab over de ramadan: ‘Het is de islamitische vorm van new year new me’

De ramadan is inmiddels een week bezig. Gelovigen en niet-gelovigen doen daaraan mee. Maar wat is de vastenmaand en wat is het idee erachter? Anab Ahmed, Avansstudent Chemie in Breda, vertelt over de achtergrond van de ramadan.

Wat is de ramadan in jouw beleving?

“Voor mij is het een maand die ik gebruik om mijn relatie met god te verbeteren. Het geeft me een kans om op de moeilijke momenten van het afgelopen jaar te reflecteren. Dan vraag ik god om mij te helpen en te steunen. Voor mij is het niet alleen maar vasten, maar ook juist heel erg de spirituele kant ervan ervaren. Ik bid meer, lees de Koran meer en leer zo meer over de religie.”

Wat is de spirituele kant van de vastenmaand?

“Ik woon in Nederland, een heel open land. Maar niemand weet hier echt goed wat onze religie inhoudt. Je wordt als moslim continu blootgesteld aan de Nederlandse, vrije cultuur. Je groeit daarin op. Dat beïnvloedt je geloof. Heel veel moslim jongeren houden zich bezig met de vraag waarom iets op die manier wordt gedaan binnen de religie en kunnen daar niet altijd goed antwoord op geven.

Met de ramadan ga je weer terug naar de basis. Je probeert met slechte gewoontes te stoppen. Je bent op een spirituele manier bezig jezelf te verbeteren. Voor mij is dat bijvoorbeeld meer bidden, beter begrijpen wat er in Koran staat en niet meer naar bepaalde muziek luisteren. Maar het kan van alles zijn, iedereen heeft daarin zijn eigen pad. Het is te vergelijken met nieuwjaar en goede voornemens. New year new me, maar dan voor moslims.”

Ramadan is een vastenmaand voor moslims. Deze vindt plaats in de negende maand van de islamitische kalender. Vanuit Saudi-Arabië kijken islamieten naar de stand van de maan en zon. Aan de hand daarvan wordt de islamitische kalender bepaald.

Wat is het verhaal achter de ramadan?

“We hebben binnen de islam vijf eisen waaraan je moet voldoen om een goede moslim te zijn. Je moet in Allah geloven, bidden, op bedevaart naar Mekka, je moet geld geven aan de armen en vasten.

Tijdens de ramadan is de demon, Shaytan, niet op aarde. Hij zit dan in de gevangenis, dus als je iets doet wat je niet hoort te doen, komt dat vanuit jezelf. Je gedachtes worden niet door hem beïnvloed. Tegelijkertijd maakt god de poorten naar de zeven hemelen open. Als je een goede moslim bent en je wil iets heel graag, denk aan een huis kopen, school goed afmaken of trouwen, dan is de kans heel groot dat je het krijgt tijdens de ramadan. God kijkt naar wat je nodig hebt en geeft het dan aan jou, mits je aan de eisen voldoet en dus een goede moslim bent.

Ik vind dat mooi. Het is helemaal niet zo moeilijk om je aan die eisen te houden en je krijgt vervolgens wel wat je wil. Dat geeft je dan ook kracht om goed te vasten.”

Wat zijn de misvattingen?

“Soms kijken mensen je heel raar aan als je tijdens het vasten ineens eet. Maar als je bijvoorbeeld ongesteld bent, mag je niet vasten. Ook krijg ik al zeker vijf jaar lang de vraag of je tijdens het vasten water mag drinken. Verder wordt er vaak gevraagd of ik er problemen mee heb als anderen eten terwijl ik vast, maar dat stoort me helemaal niet. Daar moet ik altijd wel om lachen. Ik vind het eigenlijk heel fijn als mensen het gewoon vragen. Dat betekent dat je meer wil leren over het geloof en ik vind dat heel respectvol.”