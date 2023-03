Avans-alumnus Luka werkt bij haar afstudeerplek: ‘Ik vind het fijn dat ik iets kan betekenen voor de LHBTIQ+-community’

Oud-student Luka van Zutphen werkt bij Stichting Ons Welzijn

Met haar diploma vers op zak weet oud-student Social Work Luka van Zutphen al dat ze bij haar eerste baan na haar studie op de perfecte plek zit. Ze zet zich bij Ons Welzijn in als preventiewerker voor aandacht voor seksuele en genderdiversiteit binnen gemeentes.

“Als je mij anderhalf jaar geleden had verteld dat ik nu dit werk zou doen, had ik dat niet geloofd en onwerkelijk gevonden”, vertelt Luka die in december 2022 afstudeerde. Na verschillende stages te hebben gedaan, studeerde ze uiteindelijk af bij Ons Welzijn. Daar is ze na het behalen van haar diploma meteen blijven hangen. “Ik ben daar blij mee en trots op.”

Stichting Ons Welzijn is een welzijnsorganisatie die hulp biedt aan mensen van alle leeftijden met een vraag of situatie die ze zelf (even) niet alleen kunnen oplossen. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, financiën, zorg, opgroeien en ontwikkelen. De stichting is werkzaam in vijf gemeenten: Oss, Bernheze, Maashorst, Meierijstad en Boekel.

Preventiewerker

Luka is bij Ons Welzijn werkzaam als preventiewerker en voelt zich erg op haar plek, in tegenstelling tot bij eerdere plekken. “Hier kan ik van mijn beperking een voordeel maken en mijn eigen ervaringen inzetten want ik zit vanwege een spierziekte in een rolstoel.” Tijdens haar werk zet Luka zich vooral in voor de LHBTIQ+-community, waar zij als lesbische vrouw ook onderdeel van is. “Ik vind het fijn dat ik voor die groep iets kan betekenen.”

De oud-student organiseert bijeenkomsten voor mensen uit de LHBTIQ+-community, waarmee ze een plek hoopt te creëren waar zij met vragen terecht kunnen en mensen elkaar kunnen leren kennen. “Een transgender persoon die nog geen andere mensen kent die dat ook zijn met elkaar in contact brengen kan namelijk heel helpend zijn.” Daarnaast geeft Luka ook workshops en voorlichtingsbijeenkomsten over seksuele en genderdiversiteit aan haar collega’s bij Ons Welzijn. “Het voelt een beetje gek dat ik nu word gezien als professional op dit gebied, juist omdat ik nog ‘nieuw en vers van school kom’.

Het leven is volgens haar wel veranderd, de overgang van studie naar werk vindt ze vrij groot. “Ik moest wel even wennen aan de rust die ik ineens had. Ik werk zestien uur, verdeeld over 3 dagen. De afstudeerperiode heb ik ervaren als een drukke tijd. Als ik nu klaar ben met werken, hoef ik niks meer te doen. Dat is wel lekker.” Waar Luka ook aan moest wennen is de verantwoordelijkheid die ze nu heeft. “Het komt nu echt op mijn bordje terecht en dat was in het begin wel even spannend.”

Eigen lezing

De uren die Luka over heeft in de week, wil ze graag besteden aan de lezing die ze met behulp van docent Stefan van Teeffelen ontwikkelde, Keep calm, it’s just a wheelchair. “Die gaat over wat voor invloed de beeldvorming heeft op mensen met een lichamelijke beperking. Ik heb deze al op verschillende plekken gegeven, waaronder op het Koning Willem 1 College en bij Avans.” Daarnaast wil de oud-student graag haar aanbod uitbreiden, allemaal in een en hetzelfde thema: diversiteit en inclusie.