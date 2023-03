Avans organiseert eerste Bossche studentendebat

illustratie: Julika Runow

Op 15 maart kun je stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Om je te oriënteren organiseert Avans Hogeschool op maandagavond 13 maart het eerste Bossche studentendebat.

AMR-lid en student Communicatie Luc Goos en D66-lid en student aan de TU/e Ralph van Ierland kwamen op dit idee. “Het debat is belangrijk omdat de provincie veel meer invloed heeft dan we denken op bijvoorbeeld het openbaar vervoer en wonen. Als je nog niet weet wat je gaat stemmen: kom vooral!”, zegt Luc.

Thema’s

Tijdens de avond komen verschillende thema’s aan bod die voor studenten belangrijk zijn. Denk aan studentenhuisvesting, het klimaat maar ook het openbaar vervoer. De partijen die met elkaar in debat gaan zijn VVD, CDA, D66, GroenLinks, PVV en BoerenBurgerBeweging.

Het debat is in het Atrium op de Onderwijsboulevard in Den Bosch van 19.00 uur tot 21.00 uur.