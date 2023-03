Avansstudent Luuk is verkiesbaar voor de waterschappen: ‘Ik zou het iedereen aanraden om actief te worden’

Luuk Haegens

Luuk Haegens, tweedejaarsstudent Bestuurskunde in Den Bosch, is dit jaar verkiesbaar voor de waterschappen met partij Water Natuurlijk. Ondanks dat we over een paar dagen weer mogen stemmen, weten veel jongeren weinig van de waterschappen volgens de student. ‘’Veel mensen beseffen zich niet hoe belangrijk het waterschap is’’, zegt Luuk.

De student sloot zich vorig jaar november aan bij D66 in Limburg. Sinds zijn aanmelding is het allemaal in een stroomversnelling gegaan. Inmiddels doet hij, namens partij Water Natuurlijk, mee aan de verkiezingen voor de waterschappen. ‘’Ik ben de jongste verkiesbare in Limburg en een van de jongsten van Nederland. Dat is leuk, maar geen must. Eigenlijk had het niet zo moeten zijn, er zouden meer jongeren bij moeten zitten.’’

Een waterschap zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied. Taken van de waterschappen zijn bijvoorbeeld zorgen voor schoon water en veiligheid bij teveel water. In Nederland zijn er 21 waterschappen. Elk waterschap heeft een dagelijks bestuur en een gekozen algemeen bestuur.

Snuffelstage

Luuks interesse in het overheidsorgaan heeft hij deels aan zijn opleiding te danken. ‘’Ik studeer Bestuurskunde en vanuit die interesse in de politiek ben ik erachter gekomen dat het waterschap heel belangrijk is. Ik deed een snuffelstage voor school en kwam erachter dat de waterschappen door de klimaatverandering steeds een grotere invloed krijgen op onze leefgebieden. Toen bedacht ik me dat ik me daar graag voor wil inzetten. Een andere motivatie voor de Avansstudent is zijn woonplaats. Hij woont in America, een dorpje aan de rand van de Peel. Dat is een hoogveengebied. ‘’Ik zie in mijn achtertuin dat de natuur verandert. Het is zo droog, daar moet wat aan gebeuren.’’ De partij van Luuk gaat voor schoon, gezond en voldoende water in Nederland. Hiervoor zetten ze zich in tegen de gevolgen van klimaatverandering, voor de waterkwaliteit en voor de natuur.

Volgens Luuk is er niet genoeg aandacht voor de waterschappen. ‘’De meeste jongeren hebben wel een idee wat de Provinciale Staten doen. Bij de waterschappen heb ik niet het idee dat ze begrijpen wat het inhoudt. Dat wil niet zeggen dat het niet belangrijk is.’’ De Avansstudent denkt dat het zou kunnen helpen als er meer jongeren bij betrokken zouden zijn. ‘’Op die manier kan je beter met jongeren communiceren. Ik denk dat dat veel zou schelen voor de aantrekkelijkheid van het waterschap.’’

Spannend

Met nog een paar dagen op de teller, beginnen de zenuwen bij Luuk te komen. ‘’Ik vind de verkiezingen heel spannend. Ik zit ook in het campagneteam en we zijn er al sinds november mee bezig. De laatste week nu is niet te omschrijven, ik kan bijna nergens anders meer aan denken.’’