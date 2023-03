Avansstudent Melih zamelt met moskee hulpgoederen in voor Turkije: ‘Voor mij iets heel kleins, voor hen kan het veel betekenen’

Melih Öcal

Avansstudent Melih Öcal helpt via zijn moskee mee met het inzamelen van spullen voor slachtoffers van de aardbevingen in Turkije. In februari zijn gebieden in Turkije en Syrië getroffen door meerdere zware aardbevingen. Het dodenaantal in Turkije is inmiddels opgelopen tot boven de 44 duizend. ‘’De spullen zijn hard nodig’’, zegt Melih.

Melih kwam op het idee om iets voor Turkije te doen door een van zijn docenten. ‘’Ze vroeg aan mij wat Avans kan betekenen voor Turkije. Toen heb ik in de groepsapp van mijn moskee gevraagd of zij iets doen en zo is het begonnen’’, zegt Melih, derdejaarsstudent Social Work in Breda.

Winter

De inzamelingsactie is opgezet door de Suleymaniye-moskee in Tilburg. ‘’De afgelopen weken zijn er heel veel kleren en andere spullen ingezameld om naar Turkije te sturen. De moskee is daarna gaan kijken naar dingen waar slachtoffers nog meer behoefte aan hebben. Zo kwamen ze uit op kachels en aggregaten.’’ In Turkije is het net zoals in Nederland momenteel winter. De temperatuur is daar nu niet hoog. ‘’Ze hebben daar geen elektriciteit omdat alles daar helemaal verwoest is. Het is daar super koud dus kachels en aggregaten zijn echt nodig.’’

Melih is zelf ook Turks en heeft dan ook veel familie in Turkije wonen. Zijn familie woont niet in het rampgebied, maar toch vindt hij het belangrijk om iets voor de mensen te doen. ‘’Ik hoor veel verhalen van vrienden en familie om me heen. Ik denk dat er op dit moment heel veel slachtoffers zijn die hulp nodig hebben en ik wil hen graag steunen. Voor mij is het iets heel kleins, maar voor hen kan het heel veel betekenen.’’ Melih is zelf Turks, maar dat is niet per se de reden dat hij zich wil inzetten voor de slachtoffers. ‘’Als het in een ander land was gebeurd, had ik ook graag willen helpen.’’

Mensen kunnen geld overmaken naar rekeningnummer NL43 ABNA 0466 5213 83. Dat is het nummer dat ook op de flyer staat. Een kachel kost 39 euro en een aggregaat 100 euro. ‘’Het is wel belangrijk dat ze dan in de omschrijving zetten waarvoor ze geld overmaken. Zo kan de moskee goed ordenen waarvoor elke donatie bedoeld is.’’ De Avansstudent laat het donatieproces aan de moskee over en is zelf vooral bezig met het verspreiden van de actie. Hij roept mensen dan ook op om te doneren. ‘’Aangezien er maandag nog een nieuwe aardbeving is geweest, denk ik dat de inzamelingsactie nog wel even doorloopt. De spullen blijven natuurlijk nodig.’’