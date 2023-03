Berend mag zich Student Ondernemer van het Jaar 2023 noemen

Berend Stokman (links) met Remy Bonjasky

1500 euro, een promotievideo, de eervolle titel én een 1-op-1-gesprek met een van de dragons. Dát wint Technische Bedrijfskundestudent Berend Stokman met zijn bedrijf Stok Electric. Hij is de Avans Ondernemer van het Jaar 2023. “Onze ambitie is dat we de wereldstandaard voor pleziervaart worden op het gebied van voortstuwing.”

“Ik had niet verwacht dat ik de juryprijs zou winnen”, zegt Berend een dag na de uitreiking. Vorig jaar deed de studentondernemer namelijk ook al mee, maar greep hij naast de prijs. “Daarom had ik er nu geen verwachting bij.” Toch won hij. De jury vindt zijn bedrijf innovatief, schaalbaar en er is markt voor. “Gelukkig maar dat ik won, anders gaan we vechten”, zei hij gekscherend tegen jurylid en voormalig kickbokser Remy Bonjasky, waarmee hij de lachers op zijn hand kreeg van het publiek.

Grote boten

Berends bedrijf Stok Electric, dat hij samen met zijn broer runt, ontwikkelt elektrische en hybride systemen voor elektrisch varen. Denk dan aan accubanken, elektromotors, software en bedieningspanelen. “Op de huidige markt bestaan deze wel. Die zijn alleen geschikt voor bootjes die over de grachten varen. Wij richten ons op grotere boten, van 15 tot 30 meter.”

Wat de vierdejaarsstudent met het gewonnen bedrag van 1500 euro gaat doen, weet hij al: “We stoppen dat geld in een testbank waarin we ons systeem verder kunnen testen.” Daarnaast mag hij een promovideo maken en krijgt hij een coachinggesprek met een van de dragons die in de jury zat. “Het liefst wilde ik kickboksles van Remy”, zegt hij grappend. “Maar coaching op het gebied van marketing en sales lijkt me ook interessant.”

Berend en zijn broer hebben de ambitie om groot te worden. “Het lijkt me gaaf als Stok Electric de wereldstandaard wordt voor pleziervaart op het gebied van voortstuwing.”

Publieksprijs

Naast de juryprijs werd ook een publieksprijs uitgereikt. Deze is gewonnen door Kevin Haest. Hij is mede-eigenaar van bedrijf Circular Flush. Dat verhuurt toiletten waar geen water en chemicaliën aan te pas komen aan festivals en evenementen.

Avansstudenten met een eigen bedrijf kunnen zich elkaar jaar inschrijven voor de Student Ondernemer van het Jaar verkiezing. Deze editie meldden 46 studenten zich aan die een eigen onderneming hebben. Daaruit koos de jury, bestaande uit Remy Bonjasky, Renata Knook, Thijs van den Berg en Suzanne Harper, een top vijf. De finalisten pitchten hun bedrijf tijdens een Dragon’s Den in de LocHal in Tilburg. Er werd een publieks- en een juryprijs uitgereikt.