Dijkgraaf wil intimidatie van diversiteitsmedewerkers aanpakken

Diversiteitsmedewerkers van hogescholen en universiteiten bedreigen of intimideren? “Volstrekt onacceptabel”, antwoordt onderwijsminister Dijkgraaf op Kamervragen. Hij komt nog dit jaar met een nieuwe aanpak.

Universiteiten nemen diversiteitsmedewerkers aan om van hun instelling een plek te maken waar discriminatie wordt tegengegaan en barrières worden weggenomen. Sommigen, waaronder ook Kamerleden, vinden dat deze medewerkers te verregaande veranderingen op de instelling nastreven en diskwalificeren hen met het label woke.

Die kritiek blijft niet alleen bij woorden. Uit een journalistiek onderzoek van meerdere hogeronderwijsmedia kwam vorig jaar naar voren dat deze medewerkers online en offline worden uitgescholden, bedreigd en geïntimideerd. Ook werden hun persoonsgegevens online verspreid zonder toestemming. Omdat hun namen op straat lagen werden zelfs familieleden het doelwit van intimidatie.

Verontrustend

D66 stelde er Kamervragen over. Minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf verdiepte zich daarom in het journalistieke onderzoek en antwoordde vrijdag dat de beschrijvingen verontrustend en “volstrekt onacceptabel” zijn.

Daarom kondigt hij een nieuwe kabinetsaanpak aan tegen “online intimidatie, racisme en hate speech” die nog dit jaar gepresenteerd zal worden. Hoe die er concreet uit moet gaan zien deed hij nog niet uit de doeken. Verder gaat hij in gesprek met diversiteitsmedewerkers over sociale veiligheid en wees hij nog maar eens op het meldpunt WetenschapVeilig, dat in november is opgericht. Ook medewerkers die zich niet met onderzoek bezighouden worden daar ondersteund en geadviseerd, benadrukte hij.