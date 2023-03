Gamende Rocket League-studenten gaan Avans op hoog niveau vertegenwoordigen

Tom Oomen in actie

Gamende Avansstudenten Jorijn van de Kam, Tom Oomen, Hein Pennings en Olaf Timmermans behoren tot de wereldtop in het spel Rocket League. De vier vormen sinds kort een team en zijn vanaf nu ook de vertegenwoordigers van Avans in de Dutch Student League. Volgende week komen ze voor het eerst in actie, als ze zich kunnen kwalificeren voor een groot toernooi in de Verenigde Staten.

De vier heren studeren aan verschillende opleidingen en in andere steden. Zo is Jorijn eerstejaarsstudent Accountancy in Den Bosch, zit Olaf in het eerste jaar van de opleiding Biologie en Medisch Labaratorium Onderzoek in Breda, is Hein eerstejaars Ruimtelijke Ontwikkeling in Tilburg en is Tom daar derdejaarsstudent Technische Bedrijfskunde. Toch hebben ze een gemene deler: hun liefde voor gamen en dan in het bijzonder voor het spel Rocket League. Dat is een populair online spel waarbij je met auto’s een doelpunt probeert te maken in een grote kooi.

“Het is voetbal met auto’s in een kooi. Makkelijk te begrijpen. Maar de moeilijkheid zit ‘m in het spelen. Er is geen assist van een computer, alles is handmatig”, vertelt Jorijn. “Het is een spel waar je vanaf het begin lol in kunt hebben, maar er zijn altijd nieuwe dingen die je kunt ontdekken en masteren. Het is nooit uitgespeeld, er is veel mogelijk”, vullen de anderen aan op de vraag waarom ze zo verknocht zijn aan Rocket League.

Dutch Student League

Jorijn en Tom kennen elkaar via Tilburg University, waar ze vorig jaar nog studeerden. Toen ze de overstap maakten naar Avans, zocht Jorijn naar een team op de hogeschool. Dat bleek er nog niet te zijn, maar via een online community en Discord kwam hij wel in contact met studenten Hein en Olaf. Na een kennismaking besloten de vier een gameteam te vormen. Afgelopen november deden ze al mee aan een toernooi voor studenten die ingeschreven staan bij dezelfde onderwijsinstelling. “Daar werden we tweede, waardoor we volgende week mogen meedoen aan een Europees toernooi voor studenten”, zegt Jorijn, die dan met zijn teamgenoten Avans voor het eerst officieel gaat vertegenwoordigen in de Dutch Student League. Daarin nemen gamende studenten van hogescholen en universiteiten het tegen elkaar op in verschillende e-sports.

De aftermovie van Dutch Student League van vorig jaar

Speciaal

“Dat willen we voor Avans doen omdat we allemaal op de hogeschool zitten, dat spreekt voor zich. Maar het is dan ook specialer, je komt echt uit voor iets. En Avans bevalt uitstekend”, vertelt Jorijn terwijl de rest knikt. Wat het precies gaat betekenen om Avans te vertegenwoordigen, dat weten de heren nog niet. Gesprekken met de hogeschool over de exacte invulling daarvan zijn nog gaande. In de praktijk zal het er volgens de vier op neerkomen dat ze kleding van de hogeschool dragen tijdens het spelen. Maar het is vooral bedoeld om zo mee te mogen doen aan toernooien tegen studententeams van andere onderwijsinstellingen. Als de gamende studenten de top 6 halen tijdens het eerstvolgende Europese toernooi, kwalificeren ze zich voor een toernooi in het Amerikaanse Texas.

Supersonic Legend

“Dan krijg je je vlucht en hotel van de game-organisatie vergoed en speel je voor een live publiek. Dat is het hoogst haalbare voor een student. Het zou ziek zijn als we daar Avans mogen representen. Het wordt lastig, we zijn niet de favorieten, maar het moet haalbaar zijn. We zitten niet ver van dat niveau af”, zeggen Tom en Jorijn, die doelen op het niveau van de spelers uit hun eigen team. Spelers van Rocket League worden ingedeeld op niveau, met Supersonic Legend als hoogste klasse ter wereld. Samen met nog zo’n 1100 spelers behoren de Avansstudenten tot die klasse. “We kunnen alleen nog naar de top 100. En daar komen we bij in de buurt.”

Foto via Flickr, The Bearded Clock

Studeren en gamen

De Avansstudenten steken aardig wat tijd in het spelen van Rocket League. Gemiddeld zo’n anderhalf uur per dag, in vakanties vaker. Dat is ook wel nodig, betoogt Tom. “Er zijn altijd nieuwe dingen die je moet leren. Als je te lang niet speelt en niet up-to-date blijft, word je relatief slechter. Want het gemiddelde niveau van je tegenstanders stijgt.” Gelukkig gaat het vele gamen volgens de groep niet ten koste van hun schoolprestaties. Jorijn: “Het is goed te combineren. Het voordeel van gamen is dat je het altijd kunt doen. Je bent nergens van afhankelijk. En als je overdag school hebt, kun je de hele avond andere dingen doen.”

Gamen voor Avans en de hogeschool vertegenwoordigen op toernooien is het hoofddoel van Jorijn, Tom, Olaf en Hein. Maar ze gaan ook een game-community oprichten binnen Avans. “Voor Rocket League, om andere studenten te vinden die het ook spelen, maar ook voor games die we zelf niet spelen. We zoeken mensen die Avans kunnen vertegenwoordigen, in spellen als League of Legends bijvoorbeeld. Het lijkt ons heel leuk om gamen breder onder de aandacht te brengen op Avans”, besluiten de heren.

Geïnteresseerde gamende Avansstudenten kunnen zich aansluiten bij de Discordserver van de vier. Dat kan via deze link.