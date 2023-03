Groot schaakspel om oud-Avansvoorzitter Paul Rüpp te eren

Foto: Joeri Molendijk (Beeldmakers)

Ter ere van Paul Rüpp is een groot schaakspel in de tuin van de Onderwij s boulevard in Den Bosch geplaatst. De voormalige voorzitter van het College van Bestuur (CvB) van Avans Hogeschool kreeg afgelopen najaar de diagnose kanker en liet onlangs weten dat hij uitbehandeld is. Woensdagmiddag wilde Avans hem eren bij de onthulling van het schaakspel, samen met zijn kinderen. Tot grote verrassing was Rüpp zelf ook aanwezig.

Cvb-lid Sarah Wilton nam het woord. “We zijn hier om Paul te eren. Toen Paul en ik elkaar leerden kennen, kwamen we er al snel achter dat we dezelfde passie delen: schaken. We hebben altijd om elkaar heen gedraaid, want we hebben nooit tegen elkaar gespeeld. Misschien was ik een beetje bang te verliezen.” Wilton sloot haar speech af door samen op Rüpp te proosten.

De oud-voorzitter nam daarna de microfoon over. “Ik heb lang getwijfeld om te komen. Mijn leven is klein geworden. Ik begeef me nu alleen in kleine gezelschappen. Ik vond het dan ook spannend, maar door de afgelopen twaalf jaar wil ik jullie toch nog persoonlijk bedanken”, aldus Rüpp.

In zijn toespraak vertelde de oud-voorzitter openhartig over zijn huidige situatie. “Het is heel bizar. Het afscheid nemen is heel bijzonder. In principe kun je morgen ineens dood zijn, maar ik krijg de tijd om te reflecteren op 65 jaar. Ik heb veel dingen op mijn lijstje staan die ik nog had willen doen, maar nu leer je dingen relatief te zien. Ik gun de docenten en studenten met dit schaakbord te ontspannen. Gewoon even spelen en zorgen dat je schaakmat maakt.”

Rüpp stond van 2009 tot 2021 aan het roer van Avans Hogeschool. Na die twaalf jaar werd hij op 1 januari vorig jaar aangesteld als burgemeester van de gemeente Maashorst. Vorige maand werd bekend dat hij zich definitief moest terugtrekken als burgemeester als gevolg van zijn gezondheidssituatie.

Schaakspel

Het schaakspel is volgens Avans een mooi en tastbaar eerbetoon aan de voormalige bestuursvoorzitter. Bij het schaakbord staat een plaatje met de naam ‘Rüpp Rokade’ erin gegraveerd, dat de oud-voorzitter zelf mocht onthullen. Toen hij aan het koord trok verscheen er dan ook een grote glimlach op zijn gezicht. Rüpp hief zijn glas en zei: “Op jullie en op de toekomst.”