Hbo-personeel moet nog wachten op loonsverhoging

De hogescholen en de vakbonden hebben nog geen overeenstemming bereikt over een nieuwe cao. Dat kan te maken hebben met de loonsverhoging van 14 procent die de vakbonden eisen.

De Vereniging Hogescholen en de vakbonden AOb, FNV, FvOv en CNV Onderwijs zijn er deze maand niet uitgekomen. Ze hebben hun inzet aan elkaar toegelicht, maar dat heeft nog geen nieuwe cao opgeleverd. Voor 1 april gaat het niet meer lukken en daarom wordt de huidige cao automatisch verlengd met maximaal een jaar.

Struikelblok

Is de looneis van 14 procent het struikelblok? De hogescholen geven geen nadere toelichting. Ze wilden pas een loonbod doen als het ministerie had bepaald hoeveel loonruimte de werkgevers in de publieke sector tot hun beschikking hebben.

Ook als die ‘loonruimtebrief’ van de minister er nog niet is kunnen de werkgevers best een inschatting maken, denkt AOb-bestuurder Douwe Dirk van der Zweep. “Dat kunnen wij ook. Gezien de hoge inflatie vinden wij de situatie zo uitzonderlijk dat we wat ons betreft niet per se binnen die loonruimte van het ministerie hoeven te blijven.”