Het verkiezingsdoolhof als stimulans te gaan stemmen: ‘Het is een voorrecht’

Studenten en medewerkers bij het lopen van het verkiezingsdoolhof

Weet jij al of je gaat stemmen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart? Het verkiezingsdoolhof moet studenten en medewerkers stimuleren dat wel te doen. Via dertien ludieke borden met vragen over jezelf en de verkiezingen hoopt Avans mensen te overtuigen hun stem uit te brengen.



Direct na de opening van het doolhof, startte een groep studenten en medewerkers aan de beslisbomen met vragen. Wanneer op een bord de vraag staat of je gaat stemmen of niet, slaan sommigen linksaf en anderen rechtsaf. Zo ook Xiomara van der Spijt, tweedejaarsstudent Social Work in Den Bosch. Rechtsaf betekent bij het betreffende bord dat ze gaat stemmen bij de Provinciale Verkiezingen. ”Ik vind het belangrijk, want het is het enige moment dat je een stem hebt en invloed kunt hebben op wat er gebeurt”, vertelt ze.

Interactief

Op welke partij ze gaat stemmen, dat weet de Avansstudent nog niet. Xiomara vindt het moeilijk, omdat ze niet thuis is in provinciale thema’s. Landelijk vindt ze onderwerpen zoals het onderwijs belangrijk, maar in de provincie Gelderland weet ze niet hoe partijen denken over actuele thema’s. ”Daar kom ik wel achter na het invullen van een stemwijzer”, vertelt Xiomara, die daar niet de grootste fan van is. Daarom is ze blij dat Avans aandacht besteedt aan de verkiezingen. ”Dit is interactief en trekt mij wel. Het is origineel bedacht. Ik denk dat het studenten helpt om te gaan stemmen.”

Een van de borden met daarop een beslisboom

Het doolhof is gemaakt door Katinka Polderman, alumnus van de Koningstheateracademie. Haar werk is terug te zien in een rubriek in De Volkskrant en Onze taal. Daar maakt ze vaker ‘beslisbomen’. Met het verkiezingsdoolhof wil ze studenten en medewerkers op een interactieve manier aanmoedigen een goede beslissing te maken voor de verkiezingen van volgende week. Het evenement is een initiatief van Avans Extra en onderdeel van Nablijven.

Het invullen van een stemwijzer voor de Provinciale Statenverkiezingen kan hier. Als je weet op welke partij je gaat stemmen, kan je dat woensdag doen op drie Avanslocaties. Bij Avans aan de Onderwijsboulevard kan dat in het Grand Café, in Tilburg kan dat bij Avans op de Cobbenhagenlaan bij de hoofdentree en in Breda kan het in het Grand Café op de Hogeschoollaan. Stemmen kan van 07:30 uur tot 21:00 uur.

Invloed

Bij de opening van het verkiezingsdoolhof op de vide bij Avans op de Onderwijsboulevard, vertelde Sarah Wilton over het belang van stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen. ”Je hebt een klein beetje invloed en als burger mag je wat vinden. Je kunt het gevoel hebben dat je weinig te maken hebt met de provincie en waterschappen, maar het gaat over het klimaat en water en daar gaat veel geld naartoe”, aldus Wilton. ”Stemmen is een voorrecht.”



Verlangen

Zelf vult Wilton ter voorbereiding op verkiezingen altijd een stemwijzer in. Dat adviseert ze Avansstudenten ook om te doen. ”Dan hoef je niet alle programma’s door te nemen. Dat kost veel werk, en studenten hebben het al druk. Ook moet je gewoon gaan. Voor een stemverplichting ben ik niet, maar jonge mensen zouden ernaar moeten verlangen hun stem uit te brengen.”



Het verkiezingsdoolhof is tot en met 15 maart te lopen. Het doolhof is ook op de Lovensdijkstraat in Breda te lopen.