‘Leraren in spe verdienen stagevergoeding’

De Algemene Onderwijsbond (AOb) wil dat studenten aan lerarenopleidingen een stagevergoeding krijgen van 750 euro per maand. Dat voorstel ligt op tafel tijdens de cao-onderhandelingen.

Studenten aan de lerarenopleidingen krijgen maar zelden betaald voor hun stage, ook al moeten ze steeds vaker lerarentekorten opvangen en zelfstandig lessen verzorgen. Ze lopen daarmee achter op andere sectoren van de Rijksoverheid, zoals de politie of in de verpleging. Daar ontvangen stagairs wel 750 euro bruto per maand.

Verankeren

AOb-voorzitter Tamar van Gelder noemt het absurd dat een vergoeding voor de leraren in spé niet de norm is. “Zeker in deze tijd van tekorten moeten we de rode loper uitleggen voor mensen die in het onderwijs willen werken.”

De cao’s van het primair en voortgezet onderwijs lopen in april en mei af, dus de onderhandelingen zijn bezig. In de inzet voor de onderhandelingen schrijven de scholen niets over de stagairs. De werkgevers zijn er volgens de AOb huiverig voor dat de uitgave ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. Van Gelder maakt een andere afweging. “Stagiairs verrichten gewoon werk, net als andere leraren.”

Ontmoedigen

Een AOb-petitie met het voorstel is 1.500 keer ondertekend. Vooral deeltijdstudenten geven aan in de financiële problemen te komen door het ontbreken van stagevergoedingen.

Het Interstedelijk Studentenoverleg steunt het voorstel. Volgens voorzitter Terri van der Velden worden studenten nu ontmoedigd. Ze wijst erop dat de meeste studenten geen bijbaan kunnen hebben naast hun verplichte stage. “Zo ga je het lerarentekort niet oplossen.”