Lies Parmentier is de eerste diversity & inclusion officer: ‘In 2025 is Avans nog niet 100 procent divers en inclusief’

Lies Parmentier is sinds 1 maart de eerste diversity & inclusion officer van Avans Hogeschool. Volgens haar is Avans aardig op weg met werken aan diversiteit en inclusie, maar een aantal thema’s behoeft extra aandacht op de hogeschool. “Je moet een lange adem hebben.”

“De studenten, docenten en andere medewerkers zorgen tot nu toe voor een heel warm welkom”, zegt Parmentier. “Het leuke aan Avans is dat het niet stoffig is. Het is een toegankelijke plek waar iedereen een praatje met elkaar maakt. Toen ik niet wist waar ik moest zijn voor mijn sollicitatiegesprek, wees een groep studenten me de weg. Avans heeft een heel open karakter, qua mensen én gebouwen. Ik heb het al gelijk druk, maar vind het tot nu toe een leuke plek.”



Wat voor organisatie trof je aan op het gebied van diversiteit en inclusie?

“Een organisatie waarin al gigantisch veel gebeurt. Er zijn onderzoeksteams, activiteiten, student- en docentinitiatieven, beleidsstukken, er worden charters ondertekend en je hebt de Roze Helpdesk. Dat is heel veel. Máár: het is allemaal versnipperd. Er zijn veel losse eindjes. Als er mensen uit bepaalde projecten wegvallen of wanneer studenten die initiatieven gestart zijn afstuderen, betekent dat nu vaak het einde van die goede initiatieven. Dat is jammer.”



Wat ga je doen als diversity officer?

“Ik ga die losse eindjes aan elkaar verbinden met mijn team. Gesprekken voeren, samenwerken, coördineren en keuzes maken die niet altijd even populair zullen zijn. Ik ga diversiteitsbeleid maken en uitvoeren. Daarvoor moet ik eerst kijken wat er leeft en wat de belangrijkste onderwerpen zijn die hier spelen. Ik ben er ook voor degenen die niets met het onderwerp diversiteit en inclusie hebben. Ook met hen moet en ga ik graag in gesprek.”



“Het wiel opnieuw uitvinden hoef ik niet. Omdat er al zoveel gebeurt op Avans, gaan we eerst in kaart brengen en verzamelen wat er ligt en maken daarbij gebruik van bestaande structuren. Dat verzamelen we in een beleidsstuk.”

Oktober vorig jaar startte Avans met de werving van een diversity & inclusion officer. Uit meer dan zeventig kandidaten koos de hogeschool Lies Parmentier uit, die hiervoor in dezelfde functie bij zorgorganisatie Driestroom werkte. Ze volgde een opleiding tot orthopedagoog, studeerde culturele antropologie, volgde een post-hbo-opleiding kleurrijk management en volgde een postmaster tot transcultureel systeemtherapeut. En nu, na zestien jaar bij haar vorige werkgever, is de van oorsprong Belgische Parmentier overgestapt naar Avans.

Waarom is het belangrijk dat Avans een diversity officer heeft?

“Als je als grote hogeschool wilt meedoen in een steeds internationaler Nederland, kun je niet zonder een goed beschreven en uitgewerkt diversiteitsbeleid. Avans wil een toegankelijke school zijn voor zowel studenten als medewerkers. Wil je dat bereiken voor een zo divers mogelijke populatie, dan heb je een goed uitgewerkte meerjarenstrategie en plan nodig dat diversiteit omarmt. Dat doe je met een d&i-officer die dat coördineert en een kernteam, want ook ik kan het niet alleen.”

“Als grote organisatie moet je een gezicht hebben. Diversiteit en inclusie spelen altijd, dan is het goed dat er een aanspreekpunt is. Iemand die de klappen kan opvangen.”

Wat zijn volgens jou thema’s die op Avans leven?

“Gender en equality is een thema dat leeft op Avans. Je hebt de Roze Helpdesk, maar ook het onderwerp vrouwen in een studie met veel mannen is erg actueel. Ook is culturele diversiteit een ding. Toen ik hier in dienst trad, zeiden een hoop mensen uit mijn omgeving dat Avans een heel witte organisatie is. Ook merk ik tot nu toe dat neurodiversiteit een actueel onderwerp is. Zowel op het gebied van studenten met een functiebeperking als ADHD, als op het gebied van lichamelijke beperkingen. Dan doel ik op studenten voor wie Avans niet altijd even toegankelijk is.”

Hoe ben je van start gegaan?

“Ik heb twee maanden inwerktijd gekregen. Die ga ik gebruiken om met collega’s alles in kaart te brengen. Het liefst had ik dat gisteren al gedaan, want ik wil het goed doen voor Avans. Aan het eind van die twee maanden willen we ook bepaald hebben wat we als eerste gaan aanpakken.”



“Als diversity officer moet je een lange adem hebben, net als de organisatie waarin je werkt. Een cultuurverandering bewerkstelligen kost zo zeven à acht jaar, mensen moeten er de tijd voor hebben. Ik kan al zeggen dat Avans in 2025, als Ambitie2025 erop zit, nog niet 100 procent divers en inclusief zal zijn.”



Er zullen vast mensen zijn die het onzin vinden dat er een diversity officer is aangesteld en dat er te veel aandacht voor het onderwerp is.

“En die mogen er zijn. 10 procent van de mensen staat op de barricades als het op diversiteit aankomt en weet er alles van. Dan heb je 10 procent die het onderwerp onzin en tijdsverspilling vindt en er niet voor open staat. Dan houd je een groep van 80 procent over; zij weten er weinig vanaf maar staan op zich wel achter verandering. Dat is prima. Als goede diversity officer kun je je in al die groepen mensen verplaatsen en met ze in gesprek gaan. Dat hoort bij je werk.”



“Sommigen zeggen dat diversiteit en inclusie een thema van nu is, dat er meer aandacht voor is in vergelijking met vroeger. Maar dat is niet zo. Diversiteit is altijd al een thema geweest dat speelt. Het gaat alleen in golfbewegingen, als eb en vloed.”



Mensen kunnen ook zeggen als je jou zien: daar heb je weer een witte vrouw die een rol van diversity officer bekleedt.

“Tijdens mijn sollicitatiegesprek zei ik: als jullie een zwarte vrouw in een rolstoel zoeken, dan ben ik dat niet. Maar ik ben wel een vrouw met een migratieachtergrond die zich gedurende haar leven regelmatig heeft moeten aanpassen aan nieuwe landen, culturen en talen. Daarnaast heb ik drie neurodiverse kinderen met allerlei uitdagingen voor hen persoonlijk, voor ons als gezin en voornamelijk voor de buitenwereld. Het gaat er volgens mij ook niet om hoe je eruitziet, maar vooral wie je bent en wat je doet.”

Parmentier heeft met haar collega’s al een aantal activiteiten gepland. Zo vindt op 11 april een Iftar plaats in Breda en komt het onderwerp diversiteit en inclusie ook aan bod op de Avansdag van 13 april.