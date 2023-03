Met nieuwe VR-brillen een VanHaren-winkel duurzaam inrichten: ‘Dit versterkt de beleving’

ICTO-coach Angela Hulshof (links), Danielle Smits met VR-bril. Verder op de foto en in de groep: Mattie Smits, Bart Ghijsen, Sven van Mameren en Melanie Verhagen

Hoe kun je klanten motiveren duurzame producten te kopen? Over die vraag dachten studenten Commerciële Economie en Ondernemerschap & Retail Management na voor winkelketen vanHaren. Met speciale VR-brillen richtten zij à la computerspel Sims digitale winkels in met zelfbedachte reclame-uitingen. Hun eindresultaten testen ze deze en volgende week, met echte klanten als testpanel.

Nadat student Mattie Smits een grote zwarte VR-bril op het hoofd van haar moeder Danielle Smits zet, neemt ze een digitaal kijkje in de vanHaren-winkel. Met twee lichtgevende joysticks in haar handen beweegt ze zich virtueel door de winkel en beschrijft ze aan de studenten in de ruimte wat ze ziet. “Hier zie ik iets van sales-dingetjes, er hangen blokken aan de muren, ik zie gele lijsten en er staan borden. Dat valt wel echt op”, zegt ze terwijl de aanwezige studenten in het lokaal druk aantekeningen maken en meekijken op het computerscherm. Daarop is in een hoek precies te zien waar de ogen van Smits naar kijken.



Nudges

Na een kwartier te hebben ‘rondgewandeld’ in de virtuele winkel, zit het werk van de ‘klant’ erop en mag Smits haar bril afzetten. Dan nemen andere studenten het over en bevragen haar over wat ze heeft gezien in de VR-winkel, wat opviel en of het aanzet tot het doen van een duurzame aankoop. Dat is dan ook het doel van de module: consumenten met ‘nudges’, oftewel triggers, point of sales en duwtjes in de goede richting, onbewust motiveren om duurzame aankopen te doen in winkels. Het testen gebeurde tot nu toe offline, met knip- en plakwerk met karton waar studenten reclame-uitingen mee moesten maken, maar nu voor het eerst met nieuwe VR-brillen op Avans zelf.

Eyetracker

“Voor studenten zijn die brillen een mooie kans om producten te testen, voordat ze naar de echte wereld gaan. Winkels van vanHaren kunnen zo slimmer en beter worden ingericht. De nieuwe VR-brillen helpen daar goed bij”, vertelt Pascal Roeyen, als projectleider betrokken bij de opzet en uitvoering van het project. “Die versterken de beleving. Anders dan gewone VR-brillen kunnen ze je hartslag meten en zit er een eyetracker in. Daar komen bepaalde data uit, waaruit we kunnen concluderen wat het beste werkt in een winkel. En dat kan vanHaren vervolgens echt toepassen.”



Tastbaar

Smits, die als eerste een bril uitprobeerde als klant, is enthousiast over wat ze zag met haar bril op. “Ik was écht in de winkel. Dat kwam door de kleuren, hoe de schappen eruitzagen en het overzichtelijke. Het voelde fris en tastbaar”, vertelt ze na afloop tevreden. Ze had al ervaring met virtual reality, als gamer zet ze wel vaker een bril op. “Soms zit ik dan in kooien of onder water. Dit is wat minder spectaculair, maar ik kan me voorstellen dat winkels hier iets mee willen doen. En ik vond het vooral ook om te kunnen zien waar mijn dochter mee bezig is op school, haha!”

De eerste editie van de onderwijsmodule is een samenwerking tussen Bossche studenten Commerciële Economie en Ondernemerschap en Retail Management (ORM). Voor de studenten begon het met een fysiek winkelbezoek een vanHaren. Daar maakten ze foto’s, onderzochten ze looproutes, keken ze welk reclamemateriaal er al hing en naar het huidige assortiment. Van ICTO-coach Shaula Nuijts kregen studenten les in het werken met de brillen, en het ontwerpen en plaatsen van 3D-reclame-uitingen in de VR-omgeving, een beetje vergelijkbaar met het inrichten van een huis in het spel Sims. Aan potentiële klanten, op dinsdagochtend vooral uitgenodigde ouders en vrienden van studenten, was het de taak om te kijken of de ideeën aanslaan.

Vaker doen

Ook de studenten waren enthousiast over hun project in een onderwijsvorm waarmee ze nog niet eerder werkten. Zo spreekt Melanie Verhagen, tweedejaarsstudent ORM, van misschien wel het leukste project tot nu toe. “Creatief zijn en zelf dingen bedenken: dat is waar ik het voor doe”, vertelt ze glunderend. “Het was echt heel leuk. Omdat het anders was dan andere projecten tot nu toe, met veel focus op het product. Dat mogen we wat mij betreft vaker doen.”

Het nadenken over de inrichting van winkels waarmee het doen van duurzame aankopen gestimuleerd wordt, vond het groepje van Melanie ook boeiend. Zo kwamen ze onder meer op het idee om displays in de winkel te plaatsen, projecties en spelletjes op de vloer die het passen van schoenen voor kinderen leuker moeten maken. “Het was best moeilijk om te leren hoe we onze ideeën moesten inbouwen, maar we hadden er veel tijd voor. Daarom viel het uiteindelijk mee en was het vooral heel leuk.”



Projectmedewerker Roeyen is, net als zijn collega’s, ook enthousiast over het project. Zeker met het oog op Ambitie2025. “Multidisciplinair samenwerken en duurzaamheid is daarin een actueel en belangrijk thema”, zegt hij.

Tot en met volgende week presenteren zo’n zestig studenten verdeeld over twaalf groepen hun digitale winkels aan testpanels.