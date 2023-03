Minister Kuipers praat met Avansstudenten Verpleegkunde over toekomst

Minister Ernst Kuipers (D66) op bezoek bij Avans.

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) was gisteravond te gast bij de opleiding Verpleegkunde aan de Hogeschoollaan in Breda. De D66’er sprak met zo’n tachtig studenten over de toekomst van hun vak. “Wees trots op wat je allemaal leert, iedere dag weer”, is zijn boodschap.

Twee dagen voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten neemt Ernst Kuipers de tijd voor de vol- en deeltijdstudenten Verpleegkunde. Zittend op een kruk geeft hij antwoord op de vragen die komen. “Onderken niet de ervaring en de skills die je hier leert op de opleiding.” Volgens hem krijg je er gratis en voor niks zoveel vaardigheden bij: het werken in teamverband, het onderling communiceren en het onderscheiden van hoofd- en bijzaken. “Dit leer je nu en kun je later op veel manieren toepassen. Of je dan werkt op de ambulance of in de ouderenzorg.”

Hoge werkdruk

Enkele studenten willen van de minister weten wat te doen tegen de hoge werkdruk en de tekorten in de zorg. “Het loopt op veel plekken vast en daardoor is er een zorginfarct.” Daarom kijkt Kuipers bijvoorbeeld naar waar mensen zelfredzaam kunnen zijn. “Dingen doen om elkaar te ontlasten.” Maar ook kijken naar nieuwe mogelijkheden binnen gezondheidstechnologie. “Denk dan aan digitalisering, sensoren en taakdifferentiatie.”

Teams

Kuipers is sinds januari 2022 minister. Daarvoor was hij arts. “Ik vond het altijd ongelooflijk leuk om in dit vak te werken. Je werkt samen met verpleegkundigen en patiënten en vormt een team.” De minister geeft aan dat er in de nabije toekomst wel andere samengestelde teams binnen de zorg komen dan de teams die er nu zijn. “Het vak van verpleegkundige loopt steeds meer in elkaar over en daar kun je je een eigen weg in zoeken.”

Instroom

Uit landelijke cijfers blijkt vandaag dat de opleiding verpleegkunde dit jaar 18 procent minder studenten trok. Ook bij Avans is dat het geval. In 2021 waren er ruim 500 studenten die aan de studie begonnen. Vorig jaar waren dat er bijna 100 minder. “Het is moeilijk, zeker in de specialistische vakken”, benadrukt Kuipers. “Als de bevolking groeit, vergrijst de zorg arbeidsintensief, je hebt continu extra mensen nodig.” Deel van de oplossing is volgens de bewindsman inzetten op deze opleidingen en nadenken hoe de zorg anders moet ingericht worden.

Salarissen

Ook de salarissen komen tijdens de avond aan bod. Tweedejaarsstudent Verpleegkunde Khulud vraagt aan de minister wat hij kan zeggen over toekomstige salarissen. Ze spreekt over de cao-onderhandelingen in de zorg. “Ik ben geen partij in deze onderhandelingen. Ik kan daar niks van vinden en niks over zeggen”, zegt Kuipers. “Dat is echt aan de werkgevers en werknemers.”

Daarop volgt een vraag over het inzetten van zzp’ers in de zorg. Student Imke vraagt zich af of de bewindsman een oplossing heeft voor het groeiend aantal zzp’ers. “Zij draaien bijvoorbeeld geen diensten tijdens feestdagen of weekenden en dan moet het vaste personeel dat doen”, zegt ze. De minister legt uit dat het aantal mensen dat zorg nodig heeft groeit. In Nederland heeft nu 1 op de 6 mensen zorg nodig. In 2030 is dat 1 op de 5 en in 2040 is dat 1 op de 4. “Daar heb je mensen voor nodig.” Dat zzp’ers de ‘fijne’ diensten draaien is vervelend voor het vaste personeel maar “ook zijn er veel onzekerheden aan verbonden, bijvoorbeeld bij ziekte.” Kuipers pleit voor meer balans. “Een gouden oplossing heb ik er niet voor maar dit moet wel opgelost worden.”

Kuipers weet de studenten te vertellen dat in de generatie die nu opgeleid wordt enorme potentie zit. “Ik ben aan het einde van mijn carrière, jullie aan het begin. Kijk wat er de komende jaren gaat veranderen, dat zal veel zijn. Kuipers benadrukt dat verpleegkundigen onmisbaar zijn. “Als jij mij vraagt van wie ik het vak in de praktijk heb geleerd dan is dat van verpleegkundigen.” Hij is door hen mee aan de hand genomen. “Verpleegkundigen zeiden: wij leren het je wel.”