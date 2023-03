Oud-rector hogeschool krijgt celstraf voor fraude met giften

De oud-rector van de voormalige Islamitische Hogeschool Europa is veroordeeld tot 28 maanden celstraf. Hij verkocht duizenden vervalste kwitanties van giften, waarmee donateurs belastingaftrek konden claimen.

De fraude bij de niet-bekostigde Rotterdamse hogeschool kwam in 2016 aan het licht. De rector en een boekhouder werden in december opgepakt na een inval van de fiscale opsporingsrecherche. Ze verstrekten donateurs van de imamopleiding van de hogeschool valse betaalbewijzen waarop stond dat ze tienmaal zoveel geld hadden geschonken. Daarmee konden ze in totaal zo’n 8,5 miljoen euro méér aftrekken van de belasting dan waar ze recht op hadden.

De oud-rector werd na enkele maanden vrijgelaten. Hij wachtte het proces niet af, maar vertrok naar Turkije, waar hij nog altijd woont. De Rechtbank Rotterdam heeft hem woensdag tot 28 maanden celstraf veroordeeld. Als hij weer naar Nederland komt moet hij die uitzitten.

Failliet

Het had nog heel wat voeten in de aarde voordat de hogeschool gesloten werd. Na een periode van verscherpt toezicht maakte toenmalig onderwijsminister Van Engelshoven eind 2018 bekend dat ze de hogeschool het recht op graadverlening zou ontnemen als die niet binnen drie maanden schoon schip zou maken. Dat lukte niet: in februari 2019 verklaarde de rechter de hogeschool failliet waarna die haar rechten definitief verloor.

De Islamitische Hogeschool Europa moet overigens niet worden verward met haar stadgenoot, de Islamitische Hogeschool Rotterdam. Die dreigde eveneens te worden gesloten, onder meer vanwege discriminerende opmerkingen van de rector. Maar dat wist het bestuur op de valreep te voorkomen.