Playful Interaction: CMD-studenten exposeren over sociale en maatschappelijke problemen

Een van de projecten

In het Atrium aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch presenteerden tweedejaarsstudenten Communication & Multimedia Design (CMD) gisteren hun expositie ‘Playful Interaction’. De studenten hielden zich het afgelopen kwartaal bezig met diverse sociale en maatschappelijke problemen, van discriminatie in de sport tot woningcrisis en het milieu.

In het Atrium staat het vol met enthousiaste studenten. De ruimte is gevuld met bijzondere projecten. Als je een rondje door de ruimte loopt zie je prikborden en tafels staan waarop de studenten hun werk presenteren. Zo staat er bijvoorbeeld een prikboord met de woorden ‘onzekerheid verkoopt’ en ‘je bent niet mooi genoeg’. De studenten hebben allemaal een ander onderwerp gekozen.

Bij binnenkomst staat een groepje CMD’ers met hun ALLUVIUM-desk. Op de desk is een wereldbol te zien met de tekst ‘Why Change’ erboven. Robin Huismans, een van de studenten van ALLUVIUM, begint enthousiast te vertellen: “Wij hebben gekozen voor het milieu als thema. Onze oplossing voor het verbeteren van het milieu is dat 56 procent van de mensheid moet sterven.” Volgens de studenten verbruiken we zoveel grondstoffen van de aarde dat alles in 2080 op is. “We hebben een puntensysteem gecreëerd. Elk product staat gelijk aan een aantal punten. Het aantal punten is gebaseerd op de grondstoffen die erin zijn gestopt en het land waarin het product is gemaakt.” Om hun systeem goed te kunnen demonstreren, staan er op de tafel van de studenten flesjes drinken en liggen er sieraden met punten erop. “Iedereen heeft een score. Je kunt je score verlagen door een ander af te maken. De punten van die persoon gaan er dan bij jou af.” Lachend vertellen de studenten dat het ‘afmaaksysteem’ satirisch bedoeld is. Op die manier willen ze aandacht vragen voor het milieuprobleem.

Alluvium

Een stukje verderop staat een groepje studenten met een voetbal in hun hand. Ze dragen donkerblauwe voetbalshirts met hun zelfontworpen logo. De studenten hebben een voetbalclub opgericht, genaamd Neutrum, waarin geslacht geen rol speelt. “Discriminatie van transgenders binnen de sport is een heel actueel probleem. Wij kijken naar de kwaliteit van spelers, hoe iemand speelt”, vertelt Coen van Kuilenburg. Bij de presentatie van hun project is ook een video te zien waarin voetballers geïnterviewd worden over het idee. Veel spelers geven aan een probleem te hebben met omkleden met gemixte teams. Ook daarvoor hebben de CMD’ers van Neutrum een oplossing bedacht. “Een omkleedruimte voor het hele team, met daarin kleine omkleedhokjes. Zo kan iedereen alleen omkleden maar heb je toch de gezelligheid.”

De studenten van Neutrum

Op een prikbord ergens anders in de ruimte hangen actieposters met de hashtag ‘vuileratten’. Ernaast staan twee studenten, Isabelle Stabel en Giorgia Cherubini. Ze zijn een campagne gestart die strijdt tegen het tekort aan studentenwoningen in Nederland. “We willen dat mensen meer begrip krijgen en ons doel meer gaan steunen. De politiek moet een extra keer nadenken voordat ze wetsvoorstellen doorvoeren die nadelig uitpakken voor studenten en hun huisvesting”, vertelt Isabelle. Op de tafel voor Isabelle staat een doosje dat eruit ziet alsof het een doos met afval is. Uit het doosje komt geluid, het zijn verhalen van boze studenten. “We vroegen mensen om hun verhaal te delen, je hoort dus allemaal klachten.” Hoe langer het duurt, hoe chaotischer de audio wordt. “Het begint met het aankaarten van het probleem, maar je voelt je ongehoord dus het wordt steeds chaotischer.”