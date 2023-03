Scientist Rebellion blinddoekt beelden

Spinoza Amsterdam

In verschillende wereldsteden hebben wetenschappers en universitair docenten dit weekend standbeelden geblinddoekt om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis. “Als onze leiders een standbeeld willen verdienen, moeten ze niet wegkijken.”

Tien klimaatactievoerders van Scientist Rebellion hebben dit weekend onder meer de standbeelden van Erasmus in Rotterdam, Spinoza in Amsterdam en Rembrandt in Leiden geblinddoekt. Het zou gaan om ten minste acht standbeelden in Nederland.

Statue Sunday

De ‘Statue Sunday’-actie vond in zeven landen plaats. Bij de standbeelden werden spandoeken opgehangen en afbeeldingen van alarmerende grafieken uit het rapport van de internationale klimaatorganisatie IPCC, dat vorige week werd gepresenteerd. De boodschap: met een verdere opwarming van de aarde zullen ecosystemen onherroepelijk veranderen en snel onleefbaar worden.

Roer omgooien

Die boodschap krijgt nog te weinig gehoor, meent Spencer Heijnen, actievoerder van Scientist Rebellion en psychologiedocent aan de Universiteit van Amsterdam. “Als onze wereldleiders ooit een standbeeld hopen te verdienen dan moeten ze het roer nu radicaal omgooien en doen wat nodig is om de uitstoot van broeikasgassen en het verlies van biodiversiteit te stoppen. Ze moeten niet wegkijken!”

Om die reden is er gekozen voor het blinddoeken van standbeelden, variërend van de Kleine Zeemeermin in Kopenhagen tot Erasmus in Rotterdam. “Het was vooral belangrijk dat het standbeelden zijn die iedereen kent.”

Dit weekend blokkeerde Scientist Rebellion ook een terminal van Eindhoven Airport, uit protest tegen de hoge uitstoot van privéjets. De komende drie weken zullen er nog meer acties volgen.