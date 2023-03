St. Joost-studenten creëren samen met Praagse kunstenaar skatepark op schoolmuur

Het kunstwerk

Negen studenten van St. Joost School of Art & Design hebben een van de muren in hun school omgetoverd tot een kunstwerk. Dit deden ze in samenwerking met Blind Walls Gallery en de Praagse artiest Patrik Antczak.

Carly Laarakker, derdejaarsstudent Illustrated & Animated Storytelling, hielp samen met negen andere studenten mee aan de compositie. ‘’We moesten iets bedenken wat onze individuele ideeën met elkaar zou verbinden. We zijn toen met z’n alle gaan zitten en gaan brainstormen.’’ De opdracht was om je idool te schilderen. Wat er uiteindelijk op de muur te zien is, is een skatepark. De geschilderde idolen hebben bijvoorbeeld rolschaatsen of een skateboard waaraan je kan zien dat het een skatepark moet voorstellen. ‘’Ik heb zelf mijn opa geschilderd omdat hij mijn idool is. Anderen hebben bijvoorbeeld David Bowie of andere bekendheden geschilderd.’’

Workshopweek

Het kunstwerk is ontstaan uit een schoolproject. De studenten op St. Joost School of Art & Design hebben elk semester een workshopweek waarin ze kunst moeten maken. De toekomstige artiesten kregen van hun school een muur aangewezen om op te schilderen.

De studenten schilderden samen met een Praagse artiest, Patrik Antczak. De artiest heeft al vaker muurschilderingen gemaakt in Breda en kreeg nu de opdracht om samen te werken met studenten van St. Joost. ‘’Hij hielp ons met hoe je zoiets opzet en hoe je ermee aan de slag gaat. Daarna begeleidde hij ons tijdens het maken van het kunstwerk.’’ Naast de Praagse artiest deed de Blind Walls Gallery ook mee aan de samenwerking. Blind Walls Gallery is een bedrijf dat muurschilderingen maakt in Breda.

Eigen branding

Voor Carly is het omtoveren van muren niks nieuws. ‘’Twee zomers geleden heb ik me veel beziggehouden met wandschilderingen. Ik merk dat ik me er echt in thuis begin te voelen en het steeds leuker vind om te doen.’’ Ondanks dat Carly meestal muurschilderingen met graffiti maakt, deden ze het op de kunstacademie met verf. ‘’Het was heel leuk om ander materiaal uit te proberen. We hebben ook maar met vijf kleuren gewerkt, drie hoofdkleuren en twee bijkleuren’’. De school heeft een eigen branding van kleuren waar de studenten de opdracht mee moesten uitvoeren. De kleuren zijn geel, roze, paars, blauw en oranje. De studenten gebruikten geel, roze en blauw als hoofdkleuren en paars en oranje als bijkleuren.

De compositie werd afgesloten met een borrel, waarbij studenten en docenten een kijkje kwamen nemen. Volgens Carly waren de reacties erg positief. Het kunstwerk is voorlopig nog te zien op de hogeschool.