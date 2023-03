Streep door eerste Bossche studentendebat van vanavond

Het eerste Bossche studentendebat in aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen gaat vanavond niet door. Er is te weinig animo.

Het debat zou bij Avans Hogeschool in het atrium aan de Onderwijsboulevard plaatsvinden. Organisatoren AMR-lid en student Communicatie Luc Goos en D66-lid en student aan de TU/e Ralph van Ierland betreuren de keuze om het af te blazen. Goos: “Het is natuurlijk balen dat het niet doorgaat. Voor de studenten was het een mooie kans om in gesprek te gaan met leeftijdsgenoten die kandidaat staan voor de Provinciale Staten.”

Van Ierland vervolgt: “We waren graag het debat aangegaan met de studenten. Je kunt dan altijd mooi de verschillen en overeenkomsten in de partijplannen uitlichten. Mijn oproep aan studenten is in ieder geval om echt te gaan stemmen, want de keuzes die gemaakt worden, gaan over onze toekomst.”

De partijen die met elkaar in debat zouden gaan waren VVD, CDA, D66, GroenLinks, PVV en BoerBurgerBeweging.