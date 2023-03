Student Max voor Avans mee op handelsmissie naar Turkije

Max en Karen op Schiphol voor vertrek naar Turkije.

Op economische missie naar Turkije: vooral ondernemers maken zulke reizen. Toch maakt tweedejaarsstudent Max Sjoerds het mee. Hij studeert International Business in Den Bosch, maar is nu samen met Associate-lector Karen Janssen en docent-onderzoeker Robin Pereboom in Istanbul om zich onder te dompelen in de wereld van de circulaire textiel.

Max heeft passie voor alles wat met mode en textiel te maken heeft. Hij werd via zijn vader getipt over deze missie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het doel is om Nederlandse bedrijven te koppelen aan Turkse bedrijven die kansen zien in circulaire textiel. Dat gaat over het recyclen van textiel, het bouwen van circulaire productie, digitale technieken en het opnieuw gebruiken van energie in kleding en textiel.

Perfecte match

De student regelde zelf dat hij kon deelnemen aan deze missie. Hij vroeg zich af: hoe kan ik mee zonder dat ik een bedrijf heb? “Probeer het in naam van Avans”, tipte zijn vader. En zo geschiedde. Al snel kwam Max bij het Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap (CoE BWNO) van Avans terecht. Binnen BWNO is Associate-lector Karen Janssen bezig met een onderzoek over circulaire textiel. “Het was een perfecte match”, zegt Max. En na maanden van overleg tussen Max, BWNO en de organisatie kreeg hij groen licht. Janssen: “Hij heeft het opgepakt, zelf de organisatie gemaild en zo de eerste kennismaking geregeld. Dat doet niet elke student.”

Vroeger

Max is al van jongs af aan met mode bezig. “Ik heb me altijd gekleed op een manier waar ik mij het fijnst bij voel.” Hoe ouder hij wordt, hoe meer verdieping hij in deze branche zoekt. “Ik interesseer me in modeshows, marketing en strategie van textielbedrijven. Iets wat past bij mijn opleiding International Business.” Nu komt daar ook de technische kant van textiel bij kijken. “Ik wil creatieve oplossingen bedenken om textiel te verduurzamen.”

Bedrijven

Avans gaat mee als partner van de economische missie circulair textiel. Ook zeventien andere bedrijven, zoals Zeeman, Mexx en My Jewellery, reizen af naar Istanbul. De vierdaagse trip bestaat uit het bezoeken van textielfabrieken en netwerken. “Ik wil leren van de Nederlandse en Turkse bedrijven. Hoe werken zij daar en wat kan ik verwachten van de Turkse werkcultuur? Ik wil daar veel zien, leren en dat dan opslaan voor de toekomst”, zegt Max.

Onderzoek

Circulaire textiel staat centraal bij het onderzoeksproject Circulair Cotton Cascade van Associate lector ‘Regenerate to Collaborate’ Karen Janssen. Zij kijkt naar de regeneratieve circulaire economie en hoe je een systeem creëert zonder afval op een zo duurzaam mogelijke manier. Zo is ze onlangs twee weken naar India geweest om het hele productieproces van katoen tot kledingstuk te ervaren. Nu kan ook Turkije toegevoegd worden. Janssen: “Toen ik de inhoud van de missie zag, zag ik onderwerpen die ook in ons project terugkomen.” Zo wil ze onderzoeken waar de uitdagingen en kansen liggen op het gebied van circulaire economie in Turkije en of dat veel verschilt van wat er in het onderzoek met India tot nu toe naar voren komt. Ook speelt mee dat BWNO zich internationaler wil profileren. Janssen: “Samenwerking is cruciaal in de circulaire economie en ketensamenwerking gaat de grenzen over.”



Aardbeving

De reis stond nog wel op losse schroeven na de aardbevingen van enkele weken geleden in dat land. ”Beide ambassades spraken over de reis en of dit een handig moment was”, vertelt Janssen. De conclusie was dat zij, ondanks natuurgeweld, willen laten zien dat de economie door gaat. “De circulaire kledingindustrie is belangrijk voor de economie in Turkije. Het land heeft op dat gebied veel bedrijvigheid. Ze willen zo aantonen dat ze door willen gaan en dat Nederland daaraan wil bijdragen.”

Voorbereidingen

Max heeft geprobeerd zich zo goed mogelijk voor te bereiden. Hij leest verschillende onderzoeken en houdt het Turkse nieuws in de gaten. “Het geeft me inzichten in problemen, zoals vervuiling, waarvan ik nog lang niet alles weet.”

Ook kijkt hij uit naar de netwerkmomenten. Hij heeft alle Nederlandse deelnemers tijdens een eerdere meeting in Den Haag al ontmoet. “Ik ben toch wel een derde van de leeftijd van de meeste mensen die meegaan. Dat is prima maar ik hoop niet dat ik aan iedereen moet uitleggen dat ik het waard ben om ook hier te zijn”, zegt Max.

De missie van Max zelf is om veel leren, zien en de reis vastleggen. En daarna ziet hij een toekomst in de mode-industrie wel zitten. Bijvoorbeeld stagelopen en werken in Kopenhagen en Milaan. “Ik heb vertrouwen in mezelf dat ik op de juiste plek terecht kom waarvoor ik bestemd ben.”