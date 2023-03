Studenten en wetenschappers steunen Groningse klokkenluider

Rijksuniverisiteit Groningen, Foto: Flickr/ vanderlaan.fotografeert

Het ontslag van de Groningse universitair hoofddocent Susanne Täuber veroorzaakt nog altijd veel commotie. Sympathisanten nemen het voor haar op en willen dat de universiteit haar weer aan het werk zet.

Twee weken geleden oordeelde de kantonrechter dat de Rijksuniversiteit Groningen Susanne Täuber per 1 mei mag ontslaan omdat de werkrelatie met haar faculteit “ernstig verstoord” was. Dat gebeurde onder meer nadat ze een wetenschappelijk artikel publiceerde waarin ze het diversiteitsbeleid van de RUG bekritiseerde. Een speciaal programma voor vrouwelijke wetenschappers werkte averechts, was ook haar eigen ervaring. Momenteel is ze geschorst. “Traumatiserend”, noemt Täuber de gang van zaken in een interview met NRC.

Protest

Met de hashtag #AmINext protesteerden sympathisanten online tegen het ontslag van de klokkenluider. Ze zamelden ruim 21 duizend euro in om haar juridische kosten te dekken. Meer dan 3.700 medestanders tekenden bovendien een petitie waarin staat dat de universiteit haar weer aan het werk moet zetten. En medewerkers van het Centre for Gender Studies van de Letterenfaculteit stelden dat daar een passende vacature voor haar was, maar dat werd door de universiteit weersproken.

Daar bleef het niet bij. Woensdag bezetten vijftig studenten het Groningse Academiegebouw, meldde de Groningse UKrant. Ze protesteerden tegen het sociale veiligheidsbeleid van de universiteit en het ontslag van Täuber. Ze eisten dat de RUG alle gevallen van intimidatie en discriminatie serieus neemt die in een rapport van onder anderen Täuber beschreven staan.

De bezetting werd ’s avonds beëindigd. Het bestuur en de studenten kwamen donderdag met een gezamenlijke verklaring. Over drie weken gaan ze opnieuw om de tafel om te kijken wat er van de voornemens terecht is gekomen.