Studenten, ga stemmen vandaag!

Welke jongeren staan op de kieslijst en waarom moet iedereen gaan stemmen vandaag? Met filmpjes en overzichten probeert de Landelijke Studentenvakbond alle studenten naar de stembus te krijgen.

Op Instagram laat de LSVb een filmpje zien waarin verkiesbare studenten van allerlei partijen, in verschillende provincies, zich voorstellen en uitleggen waarom ze deze verkiezingen voor de Provinciale Staten belangrijk vinden.

“Ga stemmen, want deze verkiezingen gaan over onze toekomst”, zegt een van hen. Een ander: “Wij moeten als jonge generatie, als studenten, van ons laten horen.” Ze staan op de lijst voor de PvdA, VVD, ‘Student & Water’, CDA, D66 en GroenLinks.

In een ander LSVb-filmpje komen juist vijf ouderen aan het woord. Ook zij zeggen dat de verkiezingen invloed hebben op de toekomst van studenten. “Zorg voor politiek tegenwicht in de Eerste Kamer nu. Ga stemmen!”

Oma

Die ouderen zijn onder anderen de oma en stiefopa van LSVb-voorzitter Joram van Velzen. “Ik denk aan Trump, en aan de Brexit”, zegt zijn oma. Als meer mensen hun stem hadden uitgebracht, legt ze uit, was het in de VS en Groot-Brittannië wellicht anders gelopen.

Ook Van Velzens oom Frank Pot, emeritus hoogleraar sociale innovatie, komt aan het woord. Met hun stem bevestigen studenten de democratie, houdt hij hun voor. “Het stemrecht is in Nederland pas honderd jaar oud en studenten mogen pas meebesturen sinds vijftig jaar.”

“Ik heb ze een appje gestuurd met de vraag of ze eraan bij wilden dragen”, zegt Joram van Velzen. Dat deden ze graag, zegt hij, alleen al omdat ze de lage opkomst onder jongeren frustrerend vinden.

Moties

Op Instagram heeft de LSVb verder in kaart gebracht hoe politieke partijen in de Tweede Kamer stemden over een reeks moties. Wat vinden ze van de basisbeurs, huurtoeslag, energietoeslag en sociale veiligheid? Ruimte voor nuance is daar niet: het is een rood of groen stipje.

ISO niet

De tegenhanger van de LSVb, het Interstedelijk Studenten Overleg, is minder actief bezig met de verkiezingen. “Wij hebben ons redelijk afzijdig gehouden”, zegt voorzitter Terri van der Velden. “We geven ook geen stemadvies. Studenten moeten er toch zelf naar kijken.”

Wel vindt ze dat iedereen zou moeten stemmen. Dat doet ze zelf ook, net als de meeste studenten die ze kent. Ze zit nu eenmaal in een omgeving waarin veel mensen gaan stemmen. “Ik heb bestuurskunde gedaan en ben voorzitter van het ISO.” Maar ze vermoedt dat veel studenten hun stempas ongebruikt laten.

LSVb wel

LSVb’er Van Velzen vindt het juist zijn rol om aandacht te vragen voor de verkiezingen. “De Provinciale Staten gaan over belangrijke onderwerpen, zoals wonen en openbaar vervoer. Daar hebben studenten rechtstreeks mee te maken.”

De waterschappen probeert de LSVb ook te promoten, zegt hij. “Die voelen voor studenten als een ver-van-je-bed-show, maar ze gaan over de kwaliteit en toegankelijkheid van water. Waar kun je zwemmen, en hoe droog is het in het land? Daar moeten jongeren zich ook over uitspreken. Uiteindelijk zijn wij toch de generatie die het moet doen.”

En lukt het een beetje om studenten van het belang te overtuigen? “Ik hoor wel veel geluiden van studenten die gaan stemmen”, zegt Van Velzen. “Maar natuurlijk zit ik wel een beetje in een bubbel.”